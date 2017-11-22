Углеводная диета связана с раком легких

Высокоуглеводная диета с преобладанием картофеля и хлебобулочных изделий ассоциируется с повышенным риском рака легких, особенно у людей, которые никогда не курили.

К такому выводу пришли сотрудники Онкологического центра Андерсона в Техасе, США.

Высокий гликемический индекс продуктов, по мнению исследователей, напрямую связан с риском рака легких – второго по распространенности онкозаболевания в Соединенных Штатах.

Если о вреде сигарет знают даже дети, то не каждому известно, что красное мясо и насыщенные жиры тоже способствуют раку легких. Теперь же на скамье подсудимых оказались продукты, на которые вы никогда бы не подумали.

Но исследователи уточняют, что важно не столько количество, сколько качество употребляемых углеводов. Такие продукты, как печенье, белый хлеб или воздушный рис, гораздо опаснее в этом плане, чем хлеб с отрубями или макароны из ржаной муки грубого помола. Это две совершенно разные группы углеводов.

«Результаты нашего исследования свидетельствуют, что на риск рака легких влияет не только образ жизни, курение и употребление алкоголя, но и ваш рацион питания. Продукты и напитки с высоким гликемическим индексом следует ограничивать, если вы хотите максимально защитить себя от этого и многих других заболеваний», - говорит доктор Ксифенг Ву (Xifeng Wu), профессор эпидемиологии из Университета Техаса.

В группу нежелательных продуктов с высоким гликемическим индексом входят:

•Пиво

•Сахар

•Выпечка

•Белый хлеб

•Белый рис

•Картофельное пюре

•Жареный и печеный картофель

•Шоколадные батончики

•Сладкая вода и др.

В ходе своей работы, опубликованной на страницах Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, ученые проанализировали 1905 вновь диагностированных случаев рака легких и истории болезни 2413 людей без онкозаболеваний, обращая первоочередное внимание на их рацион питания и образ жизни.

Люди, которые употребляют много продуктов с высоким гликемическим индексом, имеют на 49% больший риск рака легких по сравнению с теми, кто обходит такие продукты стороной. Любопытно, что выше всего взлетал риск у тех людей, которые никогда раньше не курили, а также у людей с образованием менее 12 лет.

Возможно, это и есть ответ на вопрос: «Откуда рак, если я некурящий?». Он лежит прямо на тарелке.



medbe.ru