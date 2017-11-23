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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украинский земельный кадастр оказался одним из лучших в мире – ВБ
    Опубликовано: 2017-11-23 09:45:05

    Всемирный банк (ВБ) признал украинский земельный кадастр одним из самых совершенных в мире. Об этом заявила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеодастра). Об этом говорится в материале Сегодня.

    Как пояснили эксперты Всемирного банка, новый государственный земельный кадастр Украины был разработан в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

    Кадастр уменьшил стоимость регистрации земельных участков на две трети – за счет сокращения времени регистрации и уменьшения масштабов коррупции, подчеркнули в ВБ. Так, период регистрации сократился с нескольких дней до 21 минуты в среднем и сводится к одному визиту в центр регистрации.

    Напомним, электронный Государственный земельный кадастр был запущен в 2013 году, открыв доступ к Национальной кадастровой системе. В 2015 году на базе Госземкадастра начали внедряться электронные услуги, сделав сервис более прозрачным и удобным. Так, был открыт публичный доступ к кадастру, что рассекретило имена собственников земли. Конвертация сведений о земельных участках в электронный формат сделала возможным перевод в онлайн части процедур, устранив чиновника от их выполнения и уменьшив возможности для коррупции.

    При этом с октября 2017 года Государственный земельный кадастр начал работать на технологии Blockchain. Перейти на эту технологию Министерство агрополитики решило из-за многочисленных фактов рейдерства, когда земельные участки переписываются на посторонних лиц.

    Инф. finance.ua

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