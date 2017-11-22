План ухода за собой

Так хочется всегда, каждый день быть красивой….Стройной, энергичной, с сильными блестящими волосами, сияющей кожей лица…. Но на уход за собой у работающей женщины часто не хватает времени, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

С утра – трудовая вахта, с вечера – домашняя. Планы – полежать в ванне, опробовать новую чудо-маску – тихо рушатся под натиском уборки, кормежки чад и домочадцев, проверки уроков и приятного полуторачасового телефонного разговора с лучшей подругой. Посещение салона красоты откладывается на неопределенное время по тем или иным причинам. И вроде бы ухаживаешь за собой, но как-то …от случая к случаю. А хочется постоянно, с постоянным же результатом.

Как же организовать процесс регулярного ухода за собой в домашних условиях?

Для начала - сесть и подумать, выделив для этого часок-другой: что и как я могу сделать для того, чтобы всегда быть в хорошей форме? Все, возникающие по этому поводу мысли, можно (и даже нужно) записывать куда-нибудь в блокнотик.

Примерный список того, что «надо бы», скорее всего, будет таков:

1. физкультура (утренняя зарядка);

2. уход за телом и волосами;

3. целлюлиту – нет;

4. разное.

Вряд ли с первого раза удастся объять необъятное – совершенствовать и развивать себя можно до бесконечности. Но если заложить основу – выработать, к примеру, четкий план каждодневного (по крайней мере, по будням) ухода за собой, будет гораздо проще добавить что-то новое, вроде упражнений с мячом для развития чувственности.

Итак, физкультура. Можно залезть на «женские» сайты, полистать дамские журналы или прикупить книжку-другую из серии «Как обрести стройную фигуру». Опять же – кому-то больше нравится бодифлекс (бодрит отлично, а домашние над вашими «хы» и «пхы» устают смеяться уже на третий день), аэробика, калланетик….В общем, нужно подобрать «свой» комплекс упражнений (спина, живот, талия , если какой-то участок тела особенно проблемный – ему и внимания побольше). Занимать утренняя гимнастика должна минут 10-20, не больше – это все-таки не тренировка. Если уж очень лениво, можно зарядку перенести на вечер. Очень хорошие домашние помощники – каталка, турник (особенно радуется ему спина), скакалка. Обладательницы домашних тренажеров могут заниматься на них дополнительно раза 2-3 в неделю, лучше вечером.

С зарядкой разобрались. На очереди – уход за кожей. Опять же, программа у каждой представительницы прекрасного пола будет своя. Как вариант: душ, затем – массаж жесткой рукавицей, роликовым массажером, щеткой – что приглянется – «пятой точки» и прилегающих проблемных зон, нанесение крема на эти зоны и на живот (хорошо при этом кожу на пузике легонько пощипывать).



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