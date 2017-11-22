Паспорт женщины: советы

Шея-предательница. Именно она, как паспорт, выдает возраст женщины. Как бы дама ни была прекрасно одета, подтянута и умело подкрашена, если она не позаботилась о шее, ей не удастся выглядеть моложе. Кожа шеи старится очень быстро, при отсутствии ухода уже к тридцати годам становясь дряблой и покрытой поперечными морщинами. Причин тому много.



Во-первых, кожа на шее - очень тонкая, да еще с недостаточно развитой (по сравнению с остальными частями тела) подкожно-жировой клетчаткой. Это приводит к недостатку питания кожи, следовательно, к ее преждевременному старению.

Во-вторых, в самом строении шеи - причина ее старения. Вынужденная быть подвижной чуть ли не ежесекундно, она тем не менее испытывает недостаток физической закалки: ведь натренировать нежные мышцы шеи можно лишь специальными упражнениями. Добавьте сюда привычку спать на высокой подушке, "водить носом по столу" при чтении или письме и "смотреть искоса, низко голову наклоня", - другими словами, плохую осанку...

Неправильный образ мыслей вредит шее не меньше, чем неправильный образ жизни. Ведь не зря говорят, что проблемы тяжким грузом ложатся на плечи, а нечуткие окружающие так и норовят "сесть на шею". Стрессы и неприятности, от которых мы "вешаем нос", вредят не только нашему настроению, но и внешнему виду.

И, наконец, некоторые заболевания, которые приобретаются человеком в течение жизни, тоже не красят нашу шею. При заболеваниях печени и органов желудочно-кишечного тракта на ней появляются пятна желтоватого цвета или с красным оттенком, напоминающие сетку. Аналогичные последствия ждут и любительниц загорать до солнечных ожогов.

Мы все время забываем ухаживать за шеей, ограничивая свои заботы о ней лишь соблюдением гигиены. Лицо холим целым арсеналом косметических средств, а для шеи оставляем цепочки, бусы и тому подобное. Однако так важно не забывать эту очень уязвимую часть нашего тела! Для того чтобы как можно дольше сохранять кожу шеи упругой, эластичной и молодой, необходимо ежедневно уделять уходу за ней несколько минут, спать на плоской подушке, при ходьбе высоко поднимать подбородок, выполнять специальные упражнения, очищать кожу шеи теми же средствами, которые используются для кожи лица, смазывать ее подходящим кремом - питательным или увлажняющим



nedug.ru