Трамп поговорил с Путиным об Украине

Разговор продолжался около часа.

Разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжался около часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, темами разговора были Сирия, Украина, Иран, Северная Корея и Афганистан.

Как сообщалось ранее, президент Сирии Башар Асад вчера, 20 ноября, посетил с рабочим визитом Россию, где провел переговоры с Путиным. Встреча состоялась в Сочи.

Путин сообщил, что на 20 ноября у него запланирован разговор с эмиром Катара, на 21 ноября - с президентом США Дональдом Трампом, а 22 ноября он планирует встретиться в Сочи с президентами Турции и Ирана.

ЛIГАБiзнесIнформ