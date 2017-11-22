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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп поговорил с Путиным об Украине
    Опубликовано: 2017-11-22 15:00:42

    Разговор продолжался около часа.

    Разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжался около часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

    По его словам, темами разговора были Сирия, Украина, Иран, Северная Корея и Афганистан.

    Как сообщалось ранее, президент Сирии Башар Асад вчера, 20 ноября, посетил с рабочим визитом Россию, где провел переговоры с Путиным. Встреча состоялась в Сочи.

    Путин сообщил, что на 20 ноября у него запланирован разговор с эмиром Катара, на 21 ноября - с президентом США Дональдом Трампом, а 22 ноября он планирует встретиться в Сочи с президентами Турции и Ирана.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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