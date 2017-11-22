Правительство Великобритании запустило уникальную программу, призванную заинтересовать школьников старших классов карьерой специалиста по кибербезопасности.
Курс Cyber Discovery ориентирован на детей от 14 до 18 лет и включает в себя онлайн и оффлайн образование, связанное с хакерством. По мнению IT-экспертов, инициатива должна восполнить возрастающую нехватку квалифицированных кадров в стране.
Заинтересованные старшеклассники должны будут заполнить онлайн-анкету и пройти тест, а лучшие из них смогут перейти к фундаментальному учебному плану, который поможет им познакомиться с работой специалистов по компьютерной безопасности, пишет BBC News.
В бесплатную программу входят несколько онлайн и оффлайн-мероприятий, посвященных технологиям предотвращения хакерских атак и противодействию взломам, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.
По мнению Карен Брэдли, министра цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании, программа должна содействовать привлечению "лучших молодых умов в кибербезопасность". По оценкам аналитиков, к 2021 году спрос на специалистов по кибербезопасности возрастет до 3 млн человек и сейчас самое время готовить молодежь к новым направлениям.
В учебный план входит цифровое право, защита от хакерских атак, криптография, программирование и этика взлома. Онлайн-занятия чередуются с очным обучением, моделированием реальных ситуаций и проблем, говорит Джеймс Лин, представитель Института Санс, помогавший разрабатывать программу.
Кроме того, развить навыки школьникам помогут общественные организации и компании, которые нуждаются в притоке квалифицированной и талантливой молодежи. В частности среди британских школьников будут проводиться серии состязаний Cyber Games, а компания Qufaro предложит им расширенное обучение, которое они могут получить параллельно с основным образованием. Фирма Deloitte предложила выплачивать стипендии тем, кто начнет обучение кибербезопасности в 2017 — 2018 годах.
"Есть множество тех, кто обладает 50% знаний, необходимых для работы в кибербезопасности, — считает ветеран отрасли Йен Гловер. — Краткие курсы повышения квалификации могут быстро помочь им восполнить пробелы и сменить работу админа на команду специалистов по безопасности".
По словам разработчиков программы, курсы Cyber Discovery поменяют негативные ассоциации со словом "хакер".
Инф. delo.ua