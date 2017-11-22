Великобритания инвестирует в школьников 20 млн фунтов ради кибербезопасности

Правительство Великобритании запустило уникальную программу, призванную заинтересовать школьников старших классов карьерой специалиста по кибербезопасности.



Курс Cyber Discovery ориентирован на детей от 14 до 18 лет и включает в себя онлайн и оффлайн образование, связанное с хакерством. По мнению IT-экспертов, инициатива должна восполнить возрастающую нехватку квалифицированных кадров в стране.

Заинтересованные старшеклассники должны будут заполнить онлайн-анкету и пройти тест, а лучшие из них смогут перейти к фундаментальному учебному плану, который поможет им познакомиться с работой специалистов по компьютерной безопасности, пишет BBC News.

В бесплатную программу входят несколько онлайн и оффлайн-мероприятий, посвященных технологиям предотвращения хакерских атак и противодействию взломам, как сообщает сайт новостей финансовых рынков Украины и мира Elcomart.ua.

По мнению Карен Брэдли, министра цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании, программа должна содействовать привлечению "лучших молодых умов в кибербезопасность". По оценкам аналитиков, к 2021 году спрос на специалистов по кибербезопасности возрастет до 3 млн человек и сейчас самое время готовить молодежь к новым направлениям.

В учебный план входит цифровое право, защита от хакерских атак, криптография, программирование и этика взлома. Онлайн-занятия чередуются с очным обучением, моделированием реальных ситуаций и проблем, говорит Джеймс Лин, представитель Института Санс, помогавший разрабатывать программу.

Кроме того, развить навыки школьникам помогут общественные организации и компании, которые нуждаются в притоке квалифицированной и талантливой молодежи. В частности среди британских школьников будут проводиться серии состязаний Cyber Games, а компания Qufaro предложит им расширенное обучение, которое они могут получить параллельно с основным образованием. Фирма Deloitte предложила выплачивать стипендии тем, кто начнет обучение кибербезопасности в 2017 — 2018 годах.

"Есть множество тех, кто обладает 50% знаний, необходимых для работы в кибербезопасности, — считает ветеран отрасли Йен Гловер. — Краткие курсы повышения квалификации могут быстро помочь им восполнить пробелы и сменить работу админа на команду специалистов по безопасности".

По словам разработчиков программы, курсы Cyber Discovery поменяют негативные ассоциации со словом "хакер".

Инф. delo.ua