Сукралоза приводит к раку крови

Популярный в Америке сахарозаменитель сукралозу (Splenda) заподозрили в том, что при длительном употреблении она значительно повышает риск лейкемии и других серьезных заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Сукралоза под торговой маркой Splenda была представлена в 1999 году и позиционировалась как полезная альтернатива белому сахару и подсластитель для диабетиков.

Производители советовали употреблять сукралозу даже здоровым людям, чтобы «избежать заболеваний, связанных со злоупотреблением сахара».

Большинство исследований, включая профинансированную самим производителем научную работу, не выявили никакой связи между сукралозой и онкозаболеваниями. Но в последнем номере International Journal of Occupational and Environmental Health сообщается, что Splenda может быть опасной для здоровья.

Заметим, что это не стало большим сюрпризом для научного мира. Еще в 2013 году эксперты по безопасности пищевых продуктов из Института Рамаззини (Ramazzini Institute) понизили статус сукралозы с «safe» до «caution», предупредив о необходимости дальнейшего изучения этого продукта.

«Даже если вы употребляете мало сукралозы, это не означает, что вы в безопасности. Если некое вещество в высоких дозах вызывает рак, то, как правило, в низких дозах оно делает то же самое, просто риск ниже», - говорит доктор Лайза Леффертс (Lisa Lefferts), сотрудница Научного центра общественных интересов.

В последнем исследовании ученые подвергали 850 мышей воздействию разных доз подсластителя, начиная от 12 дней гестации и до самой смерти животных. Содержание сукралозы в корме составляло 0, 500, 2000, 8000 и 16000 ppm. Выяснилось, что концентрации сукралозы 2000 ppm и выше существенно повышали риск лейкемии у грызунов.

«Мы доказали, что сукралоза не является биологически инертной, как считалось ранее. Хотя требуется провести больше исследований для глубокого изучения ее свойств, уже сейчас можно сказать, что миллионы людей из-за нее подвергаются риску онкологических заболеваний», - заключили авторы.



medbe.ru