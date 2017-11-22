Эмпатия в работе врача: мнение пациентов Опубликовано: Больные чувствуют себя лучше и выше оценивают своего врача, если уверены, что тот обладает эмпатией, то есть понимает внутренний мир пациента и его переживания, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Таковы выводы ученых, представленные на прошедшей в Орландо ежегодной встрече Американской академии ортопедической хирургии (AAOS).



Авторы последнего исследования опросили 112 пациентов (средний возраст 51 год), пытаясь выяснить их отношение к своему хирургу-ортопеду и требования, которые они предъявляют к нему.



Выяснилось, что удовлетворенность пациентов на 65% зависит от эмпатии врача, и только на 35% - от остальных факторов.



Практикующим врачам будет интересно, что на удовлетворенность пациентов не влияли продолжительность приема, время ожидания в очереди, а также участие интернов в консультации. При этом пациенты с высоким уровнем медицинской грамотности больше внимания обращали на профессионализм, чем на эмпатию врача.



Более подробно с результатами можно будет ознакомиться на страницах журнала Journal of Hand Surgery.



«Высокий профессионализм в ортопедической хирургии, безусловно, имеет первоочередное значение, но это исследование показывает, что лучший способ оказать положительное впечатление на больных – это проявлять эмпатию. В прошлых исследованиях мы затруднялись точно определить факторы, влияющие на удовлетворенность больных, но последняя работа дала нам четкий ответ, и он оказался весьма неожиданным», - сказал доктор Дэвид Ринг (David Ring), сотрудник отделения ортопедической хирургии бостонской больницы Mass General.



Эмпатия врача подразумевает способность понять потребности, ожидания и опасения больного, поставить себя на его место. По словам доктора Ринга, врача можно научить проявлять больше эмпатии, однако на медицинских факультетах этому не уделяют достаточного внимания, поэтому все зависит от личных особенностей специалиста.



Он также напомним своим коллегам-ортопедам, что результаты и итоговая стоимость лечения во многом определяются удовлетворенностью больных.

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