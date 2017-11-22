Бесплодные мужчины склонны к нарушениям обмена веществ

Около трети страдающих бесплодием мужчин склонны к нарушению обмена веществ.

Такие выводы были обнародованы сотрудниками Лундского университета (Швеция) на конференции Европейской урологической ассоциации в Мюнхене.

Шведские ученые обследовали группу из 192 мужчин с плохими показателями спермограммы (олигоспермией), обнаружив у 33% из них дефицит тестостерона.

Авторы обращают внимание, что низкий тестостерон является доказанным фактором риска таких заболеваний, как остеопороз и сахарный диабет 2 типа.

«Мы выяснили, что у значительного процента бесплодных мужчин имеются биохимические признаки гипогонадизма. В связи с этим рекомендуется проверять уровень половых гормонов всем мужчинам, которые имеют проблемы с фертильностью. Это нужно не только для уточнения причин бесплодия, но и для оценки риска серьезных метаболических нарушений в будущем», - сказал доктор Александр Гиверцман (Aleksander Giwercman).

Чтобы получить полную картину, исследователи провели детальные биохимические анализы крови, измерение артериального давления и антропометрические замеры. Подробнее об их результатах можно будет узнать из свежего номера журнала Clinical Endocrinology.

«Это исследование, безусловно, интересное, как и вопрос, который оно перед нами ставит: может ли бесплодие у мужчин моложе 50 лет служить индикатором риска метаболических нарушений в будущем? Но, прежде чем делать окончательные выводы, я бы хотел увидеть результаты дополнительных исследований в этой области», - прокомментировал профессор Йенс Сонскен (Jens Sonsken), член EAU.



medbe.ru