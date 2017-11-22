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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бесплодные мужчины склонны к нарушениям обмена веществ
    Опубликовано: 2017-11-22 09:04:13

    Около трети страдающих бесплодием мужчин склонны к нарушению обмена веществ.

    Такие выводы были обнародованы сотрудниками Лундского университета (Швеция) на конференции Европейской урологической ассоциации в Мюнхене.

    Шведские ученые обследовали группу из 192 мужчин с плохими показателями спермограммы (олигоспермией), обнаружив у 33% из них дефицит тестостерона.

    Авторы обращают внимание, что низкий тестостерон является доказанным фактором риска таких заболеваний, как остеопороз и сахарный диабет 2 типа.

    «Мы выяснили, что у значительного процента бесплодных мужчин имеются биохимические признаки гипогонадизма. В связи с этим рекомендуется проверять уровень половых гормонов всем мужчинам, которые имеют проблемы с фертильностью. Это нужно не только для уточнения причин бесплодия, но и для оценки риска серьезных метаболических нарушений в будущем», - сказал доктор Александр Гиверцман (Aleksander Giwercman).

    Чтобы получить полную картину, исследователи провели детальные биохимические анализы крови, измерение артериального давления и антропометрические замеры. Подробнее об их результатах можно будет узнать из свежего номера журнала Clinical Endocrinology.

    «Это исследование, безусловно, интересное, как и вопрос, который оно перед нами ставит: может ли бесплодие у мужчин моложе 50 лет служить индикатором риска метаболических нарушений в будущем? Но, прежде чем делать окончательные выводы, я бы хотел увидеть результаты дополнительных исследований в этой области», - прокомментировал профессор Йенс Сонскен (Jens Sonsken), член EAU.

    medbe.ru

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