Лечение гипертонии народными средствами

Артериальное давление (АД) может повыситься по многим причинам. Во время сна АД низкое, потому что в состоянии покоя Вашему организму требуется меньше обогащенной кислородом крови. С другой стороны, при физической нагрузке потребности организма возрастают, поэтому артериальное давление повышается.

Совершенно нормально, что в течение дня Ваше артериальное давление повышается и снижается в ответ на изменение потребностей Вашего организма. Запомните, что артериальная гипертония - это стойкое повышение Вашего артериального давления за пределы нормы.

Существует несколько факторов риска, которые могут повлиять на Ваши шансы заболеть АГ. Некоторые из этих факторов риска, например, вес тела, рацион питания и образ жизни, Вы можете контролировать. Другие факторы риска, вызывающие повышение артериального давления, а именно: потребление алкогольных напитков и курение, Вы можете исключить. Остальные факторы риска, к которым относится возраст, наследственность, расовая принадлежность и пол, изменить невозможно.

Артериальная гипертония, или высокое артериальное давление, возникает либо в результате увеличения количества крови, прокачиваемой сердцем, либо в результате большего сопротивления, которое встречает кровь при движении по артериям. Другими словами, для того чтобы обеспечить постоянную циркуляцию крови по суженным артериям, сердце должно работать с повышенной нагрузкой.

Запомните, что при повышении артериального давления возрастает нагрузка и на Ваши артерии, и на Ваше сердце. Эта повышенная нагрузка означает, что Ваше сердце вынуждено постоянно работать с большим усилием. В результате сердце увеличивается и все менее эффективно прокачивает кровь по Вашему организму.

Можно болеть АГ, не подозревая об этом. У многих людей это состояние не сопровождается явными проявлениями, то есть протекает бессимптомно. Поэтому очень важно регулярно проверять свое давление у лечащего врача и следовать его указаниям; если АГ не лечить, она чревата серьезными осложнениями.

Для профилактики гипертонии необходимо прежде всего избегать эмоционального перенапряжения, нормализовать вес, правильно питаться, регулярно выполнять зарядку, не здоупотреблять алкоголем и курением.



nmkd.ru