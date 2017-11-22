Гинекомастия: мнение врача

Грудь может расти не только у женщин. Гипертрофированные молочные железы могут стать настоящей проблемой для мужчин. Это заболевание, именуемое гинекомастией. Проблема может проявиться увеличением одной груди или сразу двух. Ее трудно не заметить, ведь грудь у мужчины не только растет, но и болезнена при ощупывании, в ней может возникать чувство тяжести. Причинами гинекомастии могут стать патологический гормональный дисбаланс в организме или прием ряда лекарственных препаратов.

Заболевание встречается не так уж редко, но представители сильного пола не спешат обращаться к врачам, скрывая увеличенную грудь под свободной одеждой или перебинтовывая грудную клетку. Увы, бинтование может лишь усугубить проблему. Прогрессирует гинекомастия быстро, и при длительном игнорировании, в конечном итоге, может привести к раку молочной железы. Своевременное удаление гинекомастии очень важно.

Важно отличать истинное заболевание от ложных проявлений. Наличие лишнего веса может привести к увеличению мужской груди, но оно носит совершенно другой характер, и имеет иную природу. В таких случаях проблема решается коррекцией диеты и повышением физической нагрузки. Потребляя меньше калорий, чем прежде, и сжигая больше энергии, можно добиться нормализации размера и формы груди.

Лечение гинекомастии на ранних стадиях возможно без оперативного вмешательства. Больному прописываются препараты, снижающие выработку женского полового гормона – эстрогена, и повышающие образование мужского — тестостерона.

В более запущенных случаях возможно удаление гинекомастии липосакцией. Для заболевания характерно разрастание жировой ткани, которую необходимо убрать. Однако липосакция не всегда способна дать должный эффект. Часто после нее случаются рецидивы, да и форма грудиоставляет желать лучшего.



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