Герпес: что важно знать

Герпес - инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус простого герпеса, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Вирус герпеса годами, десятилетиями может ничем не проявлять себя. Он встраивается внутрь клеток, включая нервные клетки и клетки крови. Из-за этого привычные методы иммунной защиты не срабатывают. При определенных обстоятельствах, когда иммунитет резко понижается, инфекция активизируется.



Органы и системы организма, которые может поражать вирус простого герпеса, и заболевания которые он вызывает:

- Зрительный тракт (кератит, иридоциклит, хориоретинит, неврит зрительного нерва, флеботромбоз)

- ЛОР-органы (фарингит, «герпетическая ангина», ларингит, наружное ухо, внезапная глухота, вестибулярные расстройства)

- Органы полости рта (стоматит, гингивит)

- Кожа и слизистые оболочки (герпес лица, губ, генитальный герпес и пр.)

- Легкие (бронхо-пневмония)

- Сердечно-сосудистая система (миокардит, миокардиопатия, участие ВПГ в процессах, лежащих в основе атеросклероза)

- ЖКТ (гепатит, илео-колит, проктит)

- Женские половые органы (кольпит, внутриматочная ВПГ-инфекция: эндометрит, амнионит, хорионит, метроэндометрит, нарушения детородной функции)

- Мужские половые органы (простатит, уретрит, поражение сперматозоидов)

- ЦНС (энцефалит, симпатоганглионеврит, поражение нервных сплетений)

- Психо-эмоциональная сфера (депрессия, отягощающее влияние ВПГ на течение синильной деменции и ядерной шизофрении)

- Лимфатическая система (ВПГ-лимфоаденопатия)

Симптомы герпеса:

- высыпания в области гениталий;

- на слизистых оболочках половых органов и прилежащих участках кожи появляются сгруппированные, склонные к слиянию небольшие пузырьки, наполненные жидкостью, с покраснением вокруг них;

- через 2-4 дня содержимое пузырьков мутнеет, и пузырьки лопаются, образуя мокнущие эрозии или - реже – язвочки (засыхая, эрозии покрываются корочками);

- через 5—7 дней в неосложненных случаях корочка отпадает и на месте эрозии остается пятно;

- больных могут беспокоить зуд, жжение, болезненность в области очага поражения;

- в некоторых случаях ощущение жжения и зуда возникает как предвестник герпеса, еще до того, как появятся высыпания на коже и слизистых;

- отмечается общая слабость, повышение температуры тела до 38 градусов, болезненное увеличение паховых лимфоузлов, учащение мочеиспускания, головная боль, боли в мышцах.

Профилактика герпеса.

Постоянный партнер, которому вы доверяете.

Отказ от случайных половых связей или использование презерватива. Однако для герпетической инфекции презерватив не всегда является эффективной защитой, поскольку вирус легко может передаваться через руки, губы и другие части тела.

При малейших подозрениях на инфицирование обратитесь к дерматовенерологу.

nmkd.ru