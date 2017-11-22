Лечение гастрита народными средствами

Гастрит — заболевание желудка, связанное с воспалением его слизистой оболочки. Различают острый и хронический гастрит, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Острый гастрит обычно возникает вследствие раздражения слизистой оболочки желудка недоброкачественной, несвежей, плохо прожеванной, острой, слишком горячей или холодной пищей, в связи с перееданием, отравлением алкоголем, щелочами, кислотами или в результате поступления в желудок через кровь ядовитых веществ бактериального происхождения (например, при заболеваниях тифом, гриппом). Иногда гастрит может возникнуть рефлекторным путем на почве других заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (например, при аппендиците, желчно-каменной болезни), а также вследствие имеющейся у некоторых людей повышенной чувствительности к определенной пище.

Признаки острого гастрита — потеря аппетита, тяжесть и боль в области желудка, тошнота, рвота. Рвота может повторяться несколько раз, она обычно облегчает состояние больного.

В легких случаях излечение наступает через 2—4 дня. В тяжелых случаях отмечаются проявления общей интоксикации — повышается температура, больной бледен, пульс учащен, язык обложен сероватым или желтоватым налетом, изо рта неприятный запах. Для облегчения тошноты, если самопроизвольной рвоты недостаточно, можно выпить несколько стаканов теплой щелочной воды (боржоми, ессентуки № 20); рвоту можно вызвать также, надавив пальцем на корень языка.

Даже при легком течении острого гастрита следует соблюдать постельный режим до тех пор, пока тошнота, боль и тяжесть в желудке, а также слабость не пройдут. В первый день заболевания лучше воздержаться от приема пищи; пить рекомендуется небольшими порциями прохладный не крепкий чай, боржоми; при тошноте можно пососать лимон или кусочек льда. На второй-третий день заболевания рекомендуется жидкая пища (кефир, нежирный бульон, слизистые супы), с появлением аппетита — жидкие каши, кисели (кроме клюквенного), желе, пюре, протертое мясо, яйца всмятку, сухари.



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