Волосы очень важная составляющая во внешнем виде человека и каждый старается максимально заботиться о волосах и сохранять их здоровье. Но рано или поздно мы сталкиваемся с такой проблемой, как выпадение волос.
Причиной выпадения волос может стать:
- наследственность (алопеция);
- возраст;
- гормональный сбой;
- заболевания (диабет, анемия, заболевания щитовидной железы, воспаление легких, поликистоз яичников);
- повреждение химическими препаратами;
- стресс;
- плохая экология;
- вредные привычки;
- плохое питание;
- беременность;
- неправильный уход за волосами.
Вообще найдено порядка 50 причин приводящих к выпадению волос.
Что бы максимально уберечь себя от столь неприятного факта, необходимо в первую очередь следить за своим здоровьем в целом, отказаться от вредных привычек, избегать и своевременно лечить заболевания, для ухода за волосами выбирать только качественные средства, а еще лучше использовать народные средства, и обязательно консультироваться со специалистом перед применением тех или иных средств.
Для укрепления волос и восстановления волосяного покрова головы можно использовать специальные тоники, маски, а так же лекарственные препараты.
Народные средства от выпадения волос.
•100 грамм ржаного хлеба размочить одним стаканом кипятка. Мыть данным настоем голову.
•Втирать в кожу головы свежий сок лопуха.
•Втирайте в голову немного теплое касторовое масло (можно купить в аптеке). Втирать нужно тщательно, после втирания оставить на 5 часов. После хорошо промыть шампунем на натуральных травах.
•Споласкивать волосы после мыть свежим отваром крапивы. Молодую крапиву заварить кипятком, остудить.
•Втирать в кожу головы репейное масло (можно купить в аптеке, а лучше приготовить самостоятельно).
•Прокипятите липовый цвет (10 столовых ложек) в стакане воды, остудите. Умойте отваром волосы и оставьте на 1 час.
•Втирать в голову настойку прополиса.
•Приготовить смесь сока репчатого лука и меда (4:1) и втирать в кожу головы 1 раз в 2-3 недели.
•Втирать в волосы сок алоэ.
•Один раз в месяц втирать в кожу головы лимонный сок.
•2 недели втирать в волосы "кедровое молочко".