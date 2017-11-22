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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выпадение волос: что делать
    Опубликовано: 2017-11-22 07:24:25

    Волосы очень важная составляющая во внешнем виде человека и каждый старается максимально заботиться о волосах и сохранять их здоровье. Но рано или поздно мы сталкиваемся с такой проблемой, как выпадение волос.

    Причиной выпадения волос может стать:

    - наследственность (алопеция);

    - возраст;

    - гормональный сбой;

    - заболевания (диабет, анемия, заболевания щитовидной железы, воспаление легких, поликистоз яичников);

    - повреждение химическими препаратами;

    - стресс;

    - плохая экология;

    - вредные привычки;

    - плохое питание;

    - беременность;

    - неправильный уход за волосами.

     Вообще найдено порядка 50 причин приводящих к выпадению волос.

     

    Что бы максимально уберечь себя от столь  неприятного факта, необходимо в первую очередь следить за своим здоровьем в целом, отказаться от вредных привычек, избегать и своевременно лечить заболевания, для ухода за волосами выбирать только качественные средства, а еще лучше использовать народные средства, и обязательно консультироваться со специалистом перед применением тех или иных средств.


    Для укрепления волос и восстановления волосяного покрова головы можно использовать специальные тоники, маски, а так же лекарственные препараты.


    Народные средства от выпадения волос.

    •100 грамм ржаного хлеба размочить одним стаканом кипятка. Мыть данным настоем голову.
    •Втирать в кожу головы свежий сок лопуха.
    •Втирайте в голову немного теплое касторовое масло (можно купить в аптеке). Втирать нужно тщательно, после втирания оставить на 5 часов. После хорошо промыть шампунем на натуральных травах.
    •Споласкивать волосы после мыть свежим отваром крапивы. Молодую крапиву заварить кипятком, остудить.
    •Втирать в кожу головы репейное масло (можно купить в аптеке, а лучше приготовить самостоятельно).
    •Прокипятите липовый цвет (10 столовых ложек) в стакане воды, остудите. Умойте отваром волосы и оставьте на 1 час.
    •Втирать в голову настойку прополиса.
    •Приготовить смесь сока репчатого лука и меда (4:1) и втирать в кожу головы 1 раз в 2-3 недели.
    •Втирать в волосы сок алоэ.
    •Один раз в месяц втирать в кожу головы лимонный сок.
    •2 недели втирать в волосы "кедровое молочко".

    nmkd.ru

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