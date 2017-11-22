Выпадение волос: что делать

Волосы очень важная составляющая во внешнем виде человека и каждый старается максимально заботиться о волосах и сохранять их здоровье. Но рано или поздно мы сталкиваемся с такой проблемой, как выпадение волос.

Причиной выпадения волос может стать:

- наследственность (алопеция);

- возраст;

- гормональный сбой;

- заболевания (диабет, анемия, заболевания щитовидной железы, воспаление легких, поликистоз яичников);

- повреждение химическими препаратами;

- стресс;

- плохая экология;

- вредные привычки;

- плохое питание;

- беременность;

- неправильный уход за волосами.

Вообще найдено порядка 50 причин приводящих к выпадению волос.

Что бы максимально уберечь себя от столь неприятного факта, необходимо в первую очередь следить за своим здоровьем в целом, отказаться от вредных привычек, избегать и своевременно лечить заболевания, для ухода за волосами выбирать только качественные средства, а еще лучше использовать народные средства, и обязательно консультироваться со специалистом перед применением тех или иных средств.



Для укрепления волос и восстановления волосяного покрова головы можно использовать специальные тоники, маски, а так же лекарственные препараты.



Народные средства от выпадения волос.

•100 грамм ржаного хлеба размочить одним стаканом кипятка. Мыть данным настоем голову.

•Втирать в кожу головы свежий сок лопуха.

•Втирайте в голову немного теплое касторовое масло (можно купить в аптеке). Втирать нужно тщательно, после втирания оставить на 5 часов. После хорошо промыть шампунем на натуральных травах.

•Споласкивать волосы после мыть свежим отваром крапивы. Молодую крапиву заварить кипятком, остудить.

•Втирать в кожу головы репейное масло (можно купить в аптеке, а лучше приготовить самостоятельно).

•Прокипятите липовый цвет (10 столовых ложек) в стакане воды, остудите. Умойте отваром волосы и оставьте на 1 час.

•Втирать в голову настойку прополиса.

•Приготовить смесь сока репчатого лука и меда (4:1) и втирать в кожу головы 1 раз в 2-3 недели.

•Втирать в волосы сок алоэ.

•Один раз в месяц втирать в кожу головы лимонный сок.

•2 недели втирать в волосы "кедровое молочко".

nmkd.ru