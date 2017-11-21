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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Имплантируемая капсула против болезни Альцгеймера
    Опубликовано: 2017-11-21 23:24:18

    Швейцарские ученые сделали важный шаг к излечению болезни Альцгеймера, презентовав на прошлой неделе имплантируемое устройство для активации иммунной системы больных.

    Капсула выделяет в мозг антитела, очищающие его от бета-амилоида.

    Напомним, что при болезни Альцгеймера в больном мозге происходит накопление бета-амилоидного протеина (Abeta), который токсичен для нервных клеток и приводит к их массовой гибели.

    Если на ранней стадии не остановить отложение Abeta, то это вызовет снижение интеллекта. Не так давно была создана вакцина, очищающая мозг от бета-амилоида, но она требует периодического повторного введения.

    Проблема была решена благодаря крошечному имплантируемому резервуару в виде капсулы, который обеспечивает равномерное и продолжительное высвобождение антител, защищающих мозг от бета-амилоидного протеина.

    Создатели новинки, инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), заявляют, что доклиническое испытание капсулы на мышах увенчалось успехом. Терапевтическая концентрация антител у животных поддерживалась в течение 39 недель, предотвращая формирования бета-амилоидных отложений.

    Имплантат для лечения болезни Альцгеймера имеет длину 27 мм, ширину 12 мм и толщину всего 1,2 мм. Он состоит из двух проницаемых мембран на полипропиленовом каркасе, которые выполнены из безопасных биосовместимых материалов.

    Подробнее об изобретении можно узнать из журнала Brain.

    medbe.ru

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