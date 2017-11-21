Знание генетических рисков не влияет на поведение людей

Когда анализы ДНК стали общедоступными, у врачей появилась надежда, что люди, знающие свои генетические риски, будут вести себя благоразумно и защищаться от возможных болезней.

Но не все оказалось так просто.

Последнее исследование выявило, что результаты анализов ДНК мало или вообще не влияют на дальнейшее поведение людей, не мешая им дальше курить, употреблять алкоголь и просиживать жизнь перед экраном.

На страницах «Британского медицинского журнала» профессор Тереза Марто (Theresa Marteau) из Кембриджа пишет, что генетические тесты не оправдали всех надежд, которые возлагали на них. По крайней мере, они не стали инструментом, который способен заставить людей беречь свое здоровье и смолоду заботиться о профилактике.

Профессор Марто и ее коллеги проанализировали 18 научных работ, которые рассматривали эффект информирования пациентов о генетических рисках сердечнососудистых, онкологических заболеваний, а также болезни Альцгеймера.

Во всех случаях риск был модифицируемым, то есть находился в руках самих пациентов. Результаты показали, что знание своих генетических рисков не влияло на поведение основной массы из них.

После положительных анализов ДНК практически отсутствовали изменения в диете и образе жизни, которые могли бы предотвратить или отсрочить болезнь. И чем больше времени проходило после анализов, тем меньше усилий предпринимали пациенты.

Конечно, нельзя говорить о том, что подобные анализы не нужны. Умный и дисциплинированный человек всегда найдет силы изменить жизнь, зная свои слабые места. Однако большинству людей эта информация, как оказалось, не приносит пользы.



medbe.ru