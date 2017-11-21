Болезнь Крона: что делать

Болезнь Крона — это заболевание, которое чаще всего протекает хронически с преимущественным поражением подслизистого слоя стенки желудочно-кишечного тракта. Поражение чаще всего носит сегментарный характер и может захватывать все отделы пищеварительной трубки от ротовой полости до прямой кишки, но наиболее часто поражается терминальная часть кишечника.

Развитию болезни способствуют как наследственные факторы, так и перенесенные инфекционные поражения желудочно-кишечного тракта, а также иммунологические сбои.

Воспалительный процесс начинается с подслизистого слоя кишки, затем распространяется на всю толщу стенки кишки. Участки поражения чередуются с участками здорового кишечника.



В некоторых случаях заболевание может развиваться остро и напоминать клиническими проявлениями острый аппендицит — остро возникает боль в животе, преимущественно ниже пупка в подвздошной области, могут беспокоить тошнота и рвота, в испражнениях появляется кровь темного цвета. Однако, чаще всего заболевание развивается постепенно, в течении иногда 2-3 лет. Тошнота и рвота могут вообще не беспокоить больного, а единственным, обращающим на себя внимание, симптомом является беспричинный жидкий стул с примесями крови.



Диагностировать болезнь Крона достаточно тяжело из-за скудности клинических проявлений. Поэтому тут важно не «нагулять» осложнения, а при малейших подозрениях на заболевание кишечника обратиться к врачу. Верифицировать диагноз можно благодаря несложному исследованию – проведению иригографии. Это исследование позволяет, заполнив кишечник контрастным веществом, увидеть на рентгеновском снимке чередование пораженных сегментов кишки со здоровыми участками. Если такое исследование было вовремя назначено и выполнено, то никаких проблем с постановкой диагноза, а следовательно и назначением адекватного диагноза, не возникнет.



Подход к лечению болезни Крона зависит от стадии развития заболевания и наличия осложнений. Если диагноз был установлен вовремя, и заболевание еще не дало осложнений, болезнь Крона лечат консервативно (медикаментозно), используя антибактериальные препараты, иммуномоделирующую терапию, противовоспалительные и антидиарейные средства.

Хирургическое лечение противопоказано, если наличествуют какие-либо осложнения — перфорация (прободение) кишки, открытые свищевые ходы, рецидивирующие кровотечения.



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