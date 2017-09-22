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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Курение и настроение: вред для здоровья
    Опубликовано: 2017-09-22 19:44:51

    Американские ученые из Transdisciplinary Tobacco Use Research Center подтверждают, что курение действительно влияет на настроение, и рекомендуют разрабатывать психологические методики для желающих бросить курить. Чем эмоциональнее курильщик, тем труднее ему избавиться от табачной зависимости, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     Кроме того, выяснилось, что мужчины и женщины курят по-разному: мужчины — когда сердятся, а женщины — в минуты счастья. Эти данные были получены в ходе двух 24−часовых сеансов мониторинга, в которых приняли участие 25 женщин и 35 мужчин, имеющих привычку выкуривать не менее 10 сигарет в день. Доброволец получал прибор, который в течение двух суток каждые 20 минут замерял кровяное давление своего владельца. Всякий раз после этой процедуры участник эксперимента должен был записать в особый дневник сведения о том, где он в данный момент находится, чем занят и в каком настроении пребывает. Ученые также просили добровольцев измерить давление и заполнить дневник до и после каждой выкуренной сигареты. Таким образом, ученые получили статистическую базу и выявили типичные ситуации, провоцирующие курение.

    И мужчины, и женщины склонны браться за сигарету в минуты гнева и раздражения, но мужчины делают это чаще, поскольку чаще бывают рассержены. Женщины почти так же часто курят «под хорошее настоение», чтобы расслабиться и закрепить в душе состяние покоя. В минуту грусти закуривают и те, и другие, но мужчины опять-таки чаще (печаль мужчине не к лицу, а сигарета — вполне). Все участники единодушно тянулись к сигарете в тревожных ситуациях, во время напряженного ожидания. Привычка прибегать к курению в тяжелые моменты — не просто каприз. Сигарета действительно успокаивает взвинченные нервы, быстро, но не надолго — этот эффект отмечен приборами у мужчин, закуривающих в минуту раздражения. Ученые считат, что таким образом никотин воздействует на процессы обмена веществ в тканях головного мозга. Результаты исследования будут учтены при разработке методик отказа от курения. Людям нужно предложить другие способы регулирования своих эмоций, чтобы помочь избавиться от психологической никотиновой зависимости

    medicus.ru

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