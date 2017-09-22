Предполагается связь между вирусом и нервными расстройствами

Ученые предполагают, что вирус, обычно вызывающий инфекции у животных, может также вызывать нервные расстройства и психические заболевания у человека.

Профессор Норберт Новотни из венского университета располагает доказательствами того, что вирус Борна, вызывающий смертельные болезни мозга у животных, но не представляющий, как предполагалось до этого времени, опасности для человека, способен все же поражать человеческий мозг, вызывая шизофрению, депрессию и хроническую усталость. Известно, что у лошадей и овец вирус Борна вызывает тяжелые случаи воспаления мозга. В результате заболевания животные перестают есть, теряют интерес к окружающей среде и в большинстве случаев умирают от паралича в течение 3 недель. В настоящее время какого-либо эффективного способа лечения заболевших животных не существует. До настоящего времени предполагалось, что вирус не способен поражать человека. Однако, новые данные позволяют предположить, что в человеческом организме вирус все-таки способен вызывать определенные изменения, в частности, вызывать изменения в передаче нервных сигналов, неминуемо приводящих к психиатрическим расстройствам.

Показано, что у людей, страдающих нервными расстройствами, обнаруживается высокий уровень антител к вирусу. Кроме того, вирус выделяется и у многих людей, страдающих синдромом хронической усталости. Несмотря на новые данные, многое остается неизвестным как о самом вирусе, так и о болезнях, им вызываемых. Например, до сих пор не установлен способ передачи вируса, а также вероятность того, передается ли он от животных к человеку или же существует его особый человеческий штамм. Также не известно, существует ли природный резервуар болезни. Поскольку у животных эпидемии возникают лишь периодически и лишь в небольших участках центральной Европы, существует вероятность того, что болезнь распространяется через местных грызунов, однако это тоже еще должно быть подтверждено экспериментально. Если удастся доказать связь между человеческим и животным вариантом болезни, это будет первый случай, когда вирус вовлечен в развитие психических болезней

medicus.ru