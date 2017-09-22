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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Герпес вызывает шизофрению у детей
    Опубликовано: 2017-09-22 17:04:48

    Инфицирование матери вирусом герпеса представляет серьезную опасность для психического здоровья ее детей. Эта связь была установлена учеными из детского центра Джона Хопкинза и шести других научных центров в результате анализа данных о женщинах, собранных еще в 60−х годах. На заболеваемость шизофренией и другими психотическими расстройствами влиял вирус простого герпеса второго типа, который, в отличие от вируса первого типа, менее распространен и передается при половом контакте.

    Как отметили ученые, пока не ясно, является ли инфицирование герпесом непосредственной причиной болезни. В ходе работы были использованы данные масштабного исследования, которое было предпринято в США с 1959 по 1966 год. Целью было проследить за психическим и физическим развитием детей в первые семь лет жизни.

    Имелись данные на 55 тысяч беременностей, а кровь сохранялась для дальнейших анализов. Исследователи определяли инфицированность вирусом герпеса по уровню антител в крови женщин. Они также исследователи антитела к хламидии, токсоплазме, краснухе, цитомегаловирусу и папилламавирусу, а также к вирусу простого герпеса первого типа. Связи этих инфекций с шизофренией обнаружено не было.

    medicus.ru

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