Герпес вызывает шизофрению у детей

Инфицирование матери вирусом герпеса представляет серьезную опасность для психического здоровья ее детей. Эта связь была установлена учеными из детского центра Джона Хопкинза и шести других научных центров в результате анализа данных о женщинах, собранных еще в 60−х годах. На заболеваемость шизофренией и другими психотическими расстройствами влиял вирус простого герпеса второго типа, который, в отличие от вируса первого типа, менее распространен и передается при половом контакте.

Как отметили ученые, пока не ясно, является ли инфицирование герпесом непосредственной причиной болезни. В ходе работы были использованы данные масштабного исследования, которое было предпринято в США с 1959 по 1966 год. Целью было проследить за психическим и физическим развитием детей в первые семь лет жизни.

Имелись данные на 55 тысяч беременностей, а кровь сохранялась для дальнейших анализов. Исследователи определяли инфицированность вирусом герпеса по уровню антител в крови женщин. Они также исследователи антитела к хламидии, токсоплазме, краснухе, цитомегаловирусу и папилламавирусу, а также к вирусу простого герпеса первого типа. Связи этих инфекций с шизофренией обнаружено не было.

medicus.ru