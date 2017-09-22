Стволовые клетки получают из тканей эмбрионов, некоторое количество стволовых клеток содержится и в организме взрослых людей. Еще одним источником стволовых клеток является пуповинная кровь.
24 декабря на заседании президиума РАМН ученые также обсудили проблемы применения клеточных технологий в неврологии, посттравматических синдромов, повреждения головного мозга, болезни Альцгеймера и отдельных патологий психиатрического толка.
Стволовые клетки в ходе клинических исследований вводились группе из 19 детей в возрасте от года до десяти лет. Большинство из них страдали врожденными заболеваниями, в частности, ДЦП, гидроцефалией, эпилептическими проявлениями, рассказал Лебедев.
Наиболее впечатляющий результат был получен при лечении одного из пациентов с амаврозом — врожденной слепотой. До лечения он мог только различать свет.
«Через месяц после введения клеток наступило улучшение, пациент начал видеть более яркий свет, очертания предметов, начал ориентироваться в квартире. Однако, мы пока не знаем, какой механизм привел к улучшению, так как период наблюдения за этими пациентами пока еще очень короткий», — констатировал специалист.
Напомним, в ноябре этого года медики сообщили об успехе уникальной операции по пересадке трахеи из стволовых клеток.