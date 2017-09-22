Стволовыми клетками начали лечить ДЦП и врожденную слепоту

Ученые из петербургского НИИ нейрохирургии им. Поленова добились успеха в лечении детского церебрального паралича и ряда других заболеваний нервной системы у детей с помощью стволовых клеток, сообщил один из руководителей исследования Константин Лебедев.

Стволовые клетки получают из тканей эмбрионов, некоторое количество стволовых клеток содержится и в организме взрослых людей. Еще одним источником стволовых клеток является пуповинная кровь.

24 декабря на заседании президиума РАМН ученые также обсудили проблемы применения клеточных технологий в неврологии, посттравматических синдромов, повреждения головного мозга, болезни Альцгеймера и отдельных патологий психиатрического толка.

Стволовые клетки в ходе клинических исследований вводились группе из 19 детей в возрасте от года до десяти лет. Большинство из них страдали врожденными заболеваниями, в частности, ДЦП, гидроцефалией, эпилептическими проявлениями, рассказал Лебедев.

Наиболее впечатляющий результат был получен при лечении одного из пациентов с амаврозом — врожденной слепотой. До лечения он мог только различать свет.

«Через месяц после введения клеток наступило улучшение, пациент начал видеть более яркий свет, очертания предметов, начал ориентироваться в квартире. Однако, мы пока не знаем, какой механизм привел к улучшению, так как период наблюдения за этими пациентами пока еще очень короткий», — констатировал специалист.

Напомним, в ноябре этого года медики сообщили об успехе уникальной операции по пересадке трахеи из стволовых клеток.

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