Неправильно чихая, можно серьезно навредить здоровью

Безобидное чихание чревато опасностями не только из-за распространяемых вирусов, но и травм, которые по неосторожности можно себе нанести. Нужно ли закрывать нос и рот ладонью? Как правильно чихнуть, чтоб не пострадать при этом?

Как сообщает «Правда», по словам врачей, вероятность получить травму при чихании низка, но все же не стоит о ней забывать. Не стоит считать, что риску подвержены только физически слабые люди.

Например, в 2004 году один из самых сильных игроков бейсбольной команды Chicago Cubs был вынужден покинуть поле, после того как неудачно чихнул. Спину спортсмена поразил такой спазм, что он не смог продолжить игру.

Чихание также может привести к аварии. Так, в ноябре житель Бостона, чихая, потерял контроль над своим автомобилем. Водитель серьёзных травм не получил, а вот его машина закончила свой век на дне местной речки.

Слишком сильный чих может поставить в весьма неловкое положение. Часть давления, произведенного во время чихания, может передаться на мочевой пузырь, вследствие чего может случиться очень неприятный казус. Стоит отметить, что подобное часто происходит с женщинами во время беременности.

Однако как ни крути, но самая серьёзная опасность чихания — инфекции. Эксперты-вирусологи заявляют: чихать надо не в ладони, а в сгиб локтя. А традиционный совет — закрывать нос и рот ладонью — только провоцирует распространение инфекции, потому что вирусы легко передаются через прикосновение. Об этом говорит британский профессор Джон Оксфорд из лондонской медицинской школы Куин Мэри.

По мнению профессора, люди все чаще пытаются использовать научные новинки в борьбе с болезнями, при этом забывая об элементарных нормах гигиены. Заменить носовые платки одноразовыми салфетками — это, разумеется, хороший способ борьбы с распространением инфекции, но все-таки регулярное мытье рук с мылом также имеет большое значение.

«Пока моете руки, вы должны успеть дважды пропеть Happy Birthday, при этом использовать надо теплую воду и мыло. Быстрой струи холодной воды будет недостаточно» — говорит эксперт.

Ученые подсчитали, что во время одного чихания производятся более 40 тысяч микрокапель, содержащих миллионы бактерий, которые распространяются на расстояние около 32 футов.

К слову сказать, древние греки считали чихание благословением свыше. Если ты чихаешь, то знай — боги с тобой.

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