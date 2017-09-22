Кофейку для рывку

Традиционно кофе «лечили» головную боль и низкое давление. И только с конца прошлого века и по сегодня кофе постепенно начинает раскрывать... ...свои целительные свойства.

Еще в 1665 году придворный лекарь прописал русскому царю Алексею Михайловичу рецепт: «Вареное кофе персиянами и турками знаемое, и обычное после обеда — изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений». Так впервые в России кофе применили как лекарственное средство.

Что говорит наука

Шведские ученые, изучая возможности кофейного напитка, методом многочисленных исследований установили, что две чашки кофе, выпиваемые человеком в день, уменьшают риск возникновения рака печени на 43%. Оказалось, что в кофе содержится больше двух тысяч разных соединений, и наибольшее количество антиоксидантов — 1299 мг в день — мы получаем именно с этим напитком. В частности, хлорогеновую кислоту, которая препятствует образованию в печени канцерогенных веществ, вызывающих ее разрушение. Однако для получения всех необходимых полезных веществ из этих волшебных зерен, для употребления лучше выбрать слабый способ их обжарки.

Канадские и американские ученые установили, что усиленное употребление кофе значительно снижает риск развития подагры, в возникновении которой раньше обвиняли этот божественный напиток. Даже кофе без кофеина способен в нашем организме существенно снизить уровень мочевой кислоты.

Уже не нуждаются в доказательствах утверждения, что 2 чашки кофе в день снижают опасность возникновения рака поджелудочной железы, толстой и прямой кишки. Курильщики, запивая сигарету чашечкой кофе, могут быть уверены, что риск возникновения рака крови у них по сравнению с любителями чая в этот момент снижается.

Кофе может предотвратить такие заболевания, как болезнь Паркинсона, гипертензия, гиперхолестеринемия, мигрень, желчекаменная болезнь, цирроз печени, инфаркт и атеросклероз.

У астматиков-кофеманов возможность приступа снижается на 5%, поскольку кофеин по своему составу близок к теофиллину — сильному бронхолитическому средству.

Даже риск возникновения диабета частично зависит от количества употребляемого кофе в день.

Мужчины-кофеманы могут быть спокойны за свою репродуктивную функцию — оказалось, что кофе повышает подвижность сперматозоидов.

С помощью научного эксперимента ученые установили, что кофе способен улучшать мыслительное, психическое и физическое состояние организма. К тому же этот напиток увеличивает скорость чтения, улучшает способность к вычислениям и решению интеллектуальных задач. По словам исследователей, регулярное употребление кофе может предотвратить потерю памяти в старости. А в умеренных дозах кофе способен повышать нашу устойчивость к стрессам и снижать возможность впасть в депрессию и покончить жизнь самоубийством.

И, наконец, было установлено, что даже 8 чашек кофе в день не влияют на изменение костной массы тела и развитие остеопороза у группы риска.

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