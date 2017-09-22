Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 из-за КНДР

Принимающий город Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей.

Французская делегация не поедет в Пхенчхан (Южная Корея) на зимнюю Олимпиаду-2018, если нынешнее противостояние в связи с ядерной программой КНДР усилится и организаторы не смогут гарантируют безопасность спортсменов.

Об этом сообщила министр спорта Франции Лора Флессель, передает France Presse.

"Если ситуация ухудшится, и у нас не будет гарантий безопасности, наша французская сборная останется дома", - сказала Флеслель. "Мы не будем подвергать нашу команду опасности", - добавила она.

Сообщается, что Флеслель - первый ведущий политик, который публично ставит под сомнение участие страны в Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчане, из соображений безопасности.

Принимающий город Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей.

ЛIГАБiзнесIнформ