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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Франция может отказаться от участия в Олимпиаде-2018 из-за КНДР
    Опубликовано: 2017-09-22 14:45:26

    Принимающий город Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей.

    Французская делегация не поедет в Пхенчхан (Южная Корея) на зимнюю Олимпиаду-2018, если нынешнее противостояние в связи с ядерной программой КНДР усилится и организаторы не смогут гарантируют безопасность спортсменов.

    Об этом сообщила министр спорта Франции Лора Флессель, передает France Presse.

    "Если ситуация ухудшится, и у нас не будет гарантий безопасности, наша французская сборная останется дома", - сказала Флеслель. "Мы не будем подвергать нашу команду опасности", - добавила она.

    Сообщается, что Флеслель - первый ведущий политик, который публично ставит под сомнение участие страны в Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчане, из соображений безопасности.

    Принимающий город Пхенчхан находится всего в 80 километрах от укрепленной границы с Северной Кореей.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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