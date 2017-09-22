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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Премьер Канады сказал, что поможет остановить агрессию РФ
    Опубликовано: 2017-09-22 13:45:15

    Сейчас - не время для сокращения роли международных организаций, отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Разнообразные международные организации помогают оказывать сопротивление существенным нарушениям мирового порядка. Об этом в Нью-Йорке заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

    "Сейчас - не время для сокращения (роли международных организаций,- ред.). Напротив, время атлантическим демократиям возобновить нашу преданность универсальным стандартам прав и свобод, введенным с помощью многостороннего, основанного на правилах порядка, который принес мир и стабильность и прошел проверку временем", - сказал Трюдо.

    Он считает, что это особенно ярко видно на примере необходимости противодействия незаконной аннексии Россией Крыма и вторжения в Украину.

    "По всему миру давно установленный международный порядок проходит испытание. С российской незаконной аннексией Крыма и вторжением в Украину, мы стали свидетелями первого весомого захвата территории в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил глава правительства Канады.

    Он уточнил, что это включает такие институты, как НАТО, ООН, NORAD и ВОТ, а также требует как мягкой, так и грубой силы.

    По его словам, именно по этой причине Канада решила существенно увеличить свой оборонный бюджет.

    19 сентября сообщалось, что со следующего года Канада и Великобритания начнут совместный учебный курс для украинских военных.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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