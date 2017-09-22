Премьер Канады сказал, что поможет остановить агрессию РФ

Сейчас - не время для сокращения роли международных организаций, отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Разнообразные международные организации помогают оказывать сопротивление существенным нарушениям мирового порядка. Об этом в Нью-Йорке заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Сейчас - не время для сокращения (роли международных организаций,- ред.). Напротив, время атлантическим демократиям возобновить нашу преданность универсальным стандартам прав и свобод, введенным с помощью многостороннего, основанного на правилах порядка, который принес мир и стабильность и прошел проверку временем", - сказал Трюдо.

Он считает, что это особенно ярко видно на примере необходимости противодействия незаконной аннексии Россией Крыма и вторжения в Украину.

"По всему миру давно установленный международный порядок проходит испытание. С российской незаконной аннексией Крыма и вторжением в Украину, мы стали свидетелями первого весомого захвата территории в Европе со времен Второй мировой войны", - отметил глава правительства Канады.

Он уточнил, что это включает такие институты, как НАТО, ООН, NORAD и ВОТ, а также требует как мягкой, так и грубой силы.

По его словам, именно по этой причине Канада решила существенно увеличить свой оборонный бюджет.

19 сентября сообщалось, что со следующего года Канада и Великобритания начнут совместный учебный курс для украинских военных.

ЛIГАБiзнесIнформ