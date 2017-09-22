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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему у богатых матерей чаще рождаются мальчики, а у бедных - девочки
    Опубликовано: 2017-09-22 13:44:48

    Голландским ученым удалось проследить зависимость между степенью обеспеченности женщины и полом ее потомства: у состоятельных дам чаще рождаются мальчики, причем эта корреляция тем сильнее, чем хуже общие условия жизни в данном обществе, пишет The Daily Mail. Основой для исследования послужила база данных, в которой собраны сведения о 95 тыс. матерей из Руанды.


    В соответствии с эволюционной теорией, при хороших жизненных условиях у женщины больше шансов передать свои гены будущим поколениям через потомство мужского пола, поскольку оно, скорее всего, будет здоровым и сможет победить в борьбе за выживание, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Если же материальные условия оставляют желать лучшего, женщине, с точки зрения естественного отбора, выгоднее произвести на свет девочку, которой не придется участвовать в соревновании с себе подобными, поясняет таблоид

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