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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Советы женщинам, планирующим зачатие
    Опубликовано: 2017-09-22 13:24:32

    Составьте график базальной температуры и по нему с помощью лечащего врача определите свои фертильные дни.
    В период наиболее благоприятный для зачатия имейте половые контакты 1 раз в день.
    Не пользуйтесь при половом акте никакими химическими средствами (кремы и мази).


    Вы и ваш партнер должны:
    Избегать злоупотребления алкоголем, курением, наркотиками.
    Соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, не переутомляться.
    Избегать стрессовых ситуаций.


    Для того, чтобы депонировать сперму как можно глубже во влагалище необходимо:
    Находиться лежа на спине, партнер сверху.
    Держать бедра и таз приподнятыми, а для этого использовать небольшую подушку.
    Перед наступлением эякуляции (семяизвержения) партнер должен прекратить фрикции (активные движения) и как можно глубже ввести половой член во влагалище.
    Извлекается половой член медленно.
    После чего женщине рекомендуется подтянуть бедра к груди и находиться в таком положение 15-30 минут.
    Находиться в постели, не вставая не менее получаса.
    Ваш партнер должен избегать носить слишком тесное нижнее белье, частых горячих ванн, посещения парилки и т. д., так как последние отрицательно влияют на сперматогенез (процесс образования сперматозоидов).

    health.sumy.ua

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