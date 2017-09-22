Составьте график базальной температуры и по нему с помощью лечащего врача определите свои фертильные дни.
В период наиболее благоприятный для зачатия имейте половые контакты 1 раз в день.
Не пользуйтесь при половом акте никакими химическими средствами (кремы и мази).
Вы и ваш партнер должны:
Избегать злоупотребления алкоголем, курением, наркотиками.
Соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, не переутомляться.
Избегать стрессовых ситуаций.
Для того, чтобы депонировать сперму как можно глубже во влагалище необходимо:
Находиться лежа на спине, партнер сверху.
Держать бедра и таз приподнятыми, а для этого использовать небольшую подушку.
Перед наступлением эякуляции (семяизвержения) партнер должен прекратить фрикции (активные движения) и как можно глубже ввести половой член во влагалище.
Извлекается половой член медленно.
После чего женщине рекомендуется подтянуть бедра к груди и находиться в таком положение 15-30 минут.
Находиться в постели, не вставая не менее получаса.
Ваш партнер должен избегать носить слишком тесное нижнее белье, частых горячих ванн, посещения парилки и т. д., так как последние отрицательно влияют на сперматогенез (процесс образования сперматозоидов).