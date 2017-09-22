Советы женщинам, планирующим зачатие

Составьте график базальной температуры и по нему с помощью лечащего врача определите свои фертильные дни.

В период наиболее благоприятный для зачатия имейте половые контакты 1 раз в день.

Не пользуйтесь при половом акте никакими химическими средствами (кремы и мази).



Вы и ваш партнер должны:

Избегать злоупотребления алкоголем, курением, наркотиками.

Соблюдать оптимальный режим труда и отдыха, не переутомляться.

Избегать стрессовых ситуаций.



Для того, чтобы депонировать сперму как можно глубже во влагалище необходимо:

Находиться лежа на спине, партнер сверху.

Держать бедра и таз приподнятыми, а для этого использовать небольшую подушку.

Перед наступлением эякуляции (семяизвержения) партнер должен прекратить фрикции (активные движения) и как можно глубже ввести половой член во влагалище.

Извлекается половой член медленно.

После чего женщине рекомендуется подтянуть бедра к груди и находиться в таком положение 15-30 минут.

Находиться в постели, не вставая не менее получаса.

Ваш партнер должен избегать носить слишком тесное нижнее белье, частых горячих ванн, посещения парилки и т. д., так как последние отрицательно влияют на сперматогенез (процесс образования сперматозоидов).



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