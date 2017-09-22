Ученые выяснили, что во многом сексуальное здоровье зависит от позы, в которой засыпает человек. Исследования показали, что более 40% всех сексуальных расстройств обусловлены неправильным, неудобным положением тела во время сна.
Ученые назвали самые «вредные» для сексуального здоровья позы сна: сон на животе и сон на слишком высокой подушке, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
В первом случае происходит сдавливание мочевого пузыря и нарушается кровообращение в органах малого таза. Во втором случае - нарушается кровоснабжение мозга, что ухудшает выработку половых гормонов.
Для того чтобы сохранить хорошую потенцию, сексологи советуют спать на боку или на спине, и на небольшой подушке
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Поза сна влияет на потенцию
Опубликовано: 2017-09-22 11:44:04
Ученые выяснили, что во многом сексуальное здоровье зависит от позы, в которой засыпает человек. Исследования показали, что более 40% всех сексуальных расстройств обусловлены неправильным, неудобным положением тела во время сна.
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