Выявлена причина колик у новорожденных Опубликовано: Исследователям из Америки удалось выявить, что у деток, страдающих коликами, в микрофлоре кишечника имеется увеличенное содержание бактерий клебсиелл. Отчет о проведенной работе был представлен в Journal of Pediatrics сотрудниками Центра наук о здоровье при Техасском Университете.



Ученые предположили, что причиной коликов может быть бактериальное воспаление из-за нарушения состава в кишечной микрофлоре. Чтобы подтвердить выставленную гипотезу, специалисты решили проверить микробный состав кала новорожденных, также газовый состав выдыхаемого воздуха. К тому же попытались выявить все признаки кишечного воспаления.



В результате проведенного исследования установили, что в кале малышей, которые страдают коликами, обнаружилось довольно большое содержание бактерий рода Klebsiella, а также веществ, подтверждающих наличие воспаления в кишечнике. Точно такая же картина наблюдается и у больных с воспалительным заболеванием кишечника.



Как считает один из специалистов профессора Марка Родса, выявленные бактерии могут принимать участие в запуске различных иммунных реакций в кишечнике, что в свою очередь приведет к появлению воспалительных образований, таких как неспецифический язвенный колит или болезнь Крона. При этом сам доктор Родс считает, для того, чтобы разработать эффективные методы лечения колик у детишек путем нормализации кишечной микрофлоры, нужны дополнительные исследования. health.sumy.ua

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