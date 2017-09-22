Рыба или рыбий жир

Что полезнее — морская рыба или препараты жирных кислот омега-3, решили выяснить ученые из Новой Зеландии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В исследовании они пытались сравнить пользу от свежеприготовленного лосося и курса антиоксидантной терапии капсулами с омега-3. Оказалось, что содержание жирных кислот в рыбе и таблетках примерно одинаково, поэтому выделить более полезное невозможно, сообщает «Здоровье».

В то же время, в лососе содержится большое количество селена -важного для организма микроэлемента, который мы практически не получаем из пищи. Селен обладает антираковым действием, укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. «Преимущество натуральных продуктов в том, что в них чаще всего содержится не одно, а несколько полезных веществ», — говорят ученые.

sportzal.com