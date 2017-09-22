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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рыба или рыбий жир
    Опубликовано: 2017-09-22 12:44:50
    Что полезнее — морская рыба или препараты жирных кислот омега-3, решили выяснить ученые из Новой Зеландии, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В исследовании они пытались сравнить пользу от свежеприготовленного лосося и курса антиоксидантной терапии капсулами с омега-3. Оказалось, что содержание жирных кислот в рыбе и таблетках примерно одинаково, поэтому выделить более полезное невозможно, сообщает «Здоровье».

    В то же время, в лососе содержится большое количество селена -важного для организма микроэлемента, который мы практически не получаем из пищи. Селен обладает антираковым действием, укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. «Преимущество натуральных продуктов в том, что в них чаще всего содержится не одно, а несколько полезных веществ», — говорят ученые.

    sportzal.com

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