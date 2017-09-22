Оригинальное средство борьбы с онкологическими заболеваниями Опубликовано: Антираковый фильтр — оригинальное средство борьбы с онкологическими заболеваниями, представила команда ученых из университета Рочестера. Фильтр по виду напоминает обыкновенный стент, которые давно устанавливают в артерии при лечении атеросклероза, пишет «Здоровье». Внутри содержится специально подобранный набор белков, часть из которых вылавл ивает из крови раковые клетки, а другая часть — запускает в них процесс апоптоза (самоуничтожения). После этого раковые клетки попадают обратно в кровоток и в течение 2 дней погибают. Первые испытания фильтра на грызунах показали, что он уничтожает до 30% раковых клеток. Исследование продолжается. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

