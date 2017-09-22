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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Оригинальное средство борьбы с онкологическими заболеваниями
    Опубликовано: 2017-09-22 12:24:49
    Антираковый фильтр — оригинальное средство борьбы с онкологическими заболеваниями, представила команда ученых из университета Рочестера.

    Фильтр по виду напоминает обыкновенный стент, которые давно устанавливают в артерии при лечении атеросклероза, пишет «Здоровье».

    Внутри содержится специально подобранный набор белков, часть из которых вылавл ивает из крови раковые клетки, а другая часть — запускает в них процесс апоптоза (самоуничтожения). После этого раковые клетки попадают обратно в кровоток и в течение 2 дней погибают. Первые испытания фильтра на грызунах показали, что он уничтожает до 30% раковых клеток. Исследование продолжается.

    sportzal.com

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