Антираковый фильтр — оригинальное средство борьбы с онкологическими заболеваниями, представила команда ученых из университета Рочестера.
Фильтр по виду напоминает обыкновенный стент, которые давно устанавливают в артерии при лечении атеросклероза, пишет «Здоровье».
Внутри содержится специально подобранный набор белков, часть из которых вылавл ивает из крови раковые клетки, а другая часть — запускает в них процесс апоптоза (самоуничтожения). После этого раковые клетки попадают обратно в кровоток и в течение 2 дней погибают. Первые испытания фильтра на грызунах показали, что он уничтожает до 30% раковых клеток. Исследование продолжается.