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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Поп музыка вместо колыбельной
    Опубликовано: 2017-09-22 12:04:29
    Современные младенцы предпочитают не мамины колыбельные, а поп-музыку, сообщают английские ученые.

    Согласно данным интернет-опроса молодых мам, современные мелодии вызывают у детей значительно больше интереса, чем традиционная детская музыка. Был даже составлен хит-парад наиболее популярных у детей мелодий.

     Первое место заняла компози ция группы Take That Patience, второе — произведение Angels от Робби Вильямса, на третьем расположилась Кэти Пэри с энергичной песней I Kissed a Girl, пишет «Здоровье». По мнению ученых, нет ничего удевительного в том что яркие и динамичные соверменные мелодии нравятся детям больше маминого пения.

    sportzal.com

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