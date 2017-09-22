Поп музыка вместо колыбельной

Современные младенцы предпочитают не мамины колыбельные, а поп-музыку, сообщают английские ученые.

Согласно данным интернет-опроса молодых мам, современные мелодии вызывают у детей значительно больше интереса, чем традиционная детская музыка. Был даже составлен хит-парад наиболее популярных у детей мелодий.

Первое место заняла компози ция группы Take That Patience, второе — произведение Angels от Робби Вильямса, на третьем расположилась Кэти Пэри с энергичной песней I Kissed a Girl, пишет «Здоровье». По мнению ученых, нет ничего удевительного в том что яркие и динамичные соверменные мелодии нравятся детям больше маминого пения.

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