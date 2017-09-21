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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Соленая пища повышает риск рака у мужчин
    Опубликовано: 2017-09-21 23:24:17
    Поваренная соль — действительно белая смерть, и в этом лишний раз убедились японские ученые. В результате наблюдений и многочисленных анализов они пришли к выводу, что регулярное потребление соленых продуктов удваивает риск заболевания раком желудка. Причем такая тенденция наиболее явно прослеживается у мужчин.

    Министерство здравоохранения и труда, курирующее также вопросы благосостояния, провело грандиозную работу, в результате которой специалисты-онкологи на протяжении 11 лет наблюдали за образом жизни примерно 40 тысяч японцев среднего возраста. Особое внимание медики уделяли ежедневному рациону питания этих людей, их привязанности к определенным напиткам, а также вредным привычкам, непосредственно влияющим на здоровье, например — курению.

    Согласно полученным данным, среди мужчин — любителей соленых продуктов — особому риску заболеть раком желудка подвергался один человек из 500. Это вдвое превышает показатели, зафиксированные среди тех, кто старается воздерживаться от употребления соли.

    Из общего числа мужчин, попавших в исследовательскую программу (таких было чуть более 18,5 тысячи), раковых больных было 358 человек. Среди более 20 тысяч женщин этот показатель был равен 128. Причем и угроза заболевания раком у «любительниц солененького» гораздо ниже, чем у мужчин: одна на две тысячи.

    sportzal.com

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