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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хочешь иметь ясный ум в старости: запасайся витамином D
    Опубликовано: 2017-09-21 21:24:05
    Витамин D, содержащийся в рыбе и вырабатывающийся организмом после пребывания на солнце, может помочь предотвратить старческое слабоумие. К таком выводу пришли американские и британские ученые из Мичиганского и Кембриджского университетов, проанализировавшие состояние здоровья 2 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Оказалось, что участники исследования, в организме которых было повышенное содержание витамина D, вдвое меньше подвержены риску нарушения процессов мышления. Ученые обнаружили, что с понижением количества витамина D в организме вероятность ухудшения внимания и расстройств памяти повышается. Лабораторные исследования и ранее связывали употребление витамина D с улучшением внимания и процессов памяти, сообщает БиБиСи.

    Витамин D, препятствующий разрушению костной системы и вымыванию из костей кальция, содержится в жирной рыбе, яйцах и продуктах, обогащенных витамином D искусственно: молоке, злаках и соевых напитках. Организм также вырабатывает витамин D после пребывания на солнце, однако с возрастом эта способность снижается.

    «Получение достаточного количества витамина D для тех, кто живет в странах с долгими зимами, может стать настоящей проблемой. Особенно серьезной она может стать для пожилых людей, организм которых вырабатывает меньше витамина D после солнечных ванн», — сказал доктор Иэн Лэнг, принимавший участие в исследовании. Британские ученые считают, что одним из способов предотвращения старческого слабоумия может быть раздача пенсионерам препаратов с содержанием витамина D.

    В британском Обществе борьбы с болезнью Альцгеймера находят интересными результаты исследования, но считают, что полностью влияние витамина D на организм еще не изучено. «Некоторые прошлые исследования подтверждали, что у страдающих слабоумием был снижен уровень витамина D в крови. Однако неясно, произошло ли это до или после развития заболевания», — полагает доктор Сюзанн Соренсен из Общества борьбы с болезнью Альцгеймера.

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