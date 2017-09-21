Пьешь через соломинку — становишься старше

Избавляйтесь от привычки щуриться. Мы частенько даже не замечаем, как появляются глубокие морщинки-лучики во наружных уголках глаз, ослабляется тургор (упругость) кожи век. Зачастую виной тому — банальная привычка щуриться.

Причин такой вредной для кожи привычки некоторое количество:

неверно выбранные очки при близорукости (или решительно нежелание их носить) Тогда при необходимости разглядеть мелкие детали человек, для того, чтобы сфокусировать взгляд, вынужден прищуриваться по многу раз в день. Со временем вынужденный жест становится неконтролируемым и все лицо покупает подслеповатое «пенсионерское» выражение;

отказ от ношения солнцезащитных очков при ярком солнце. Тем более на пляже. От ультрафиолета наша кожа становится больше восприимчивой к повреждениям, тем больше изящная и нежная кожа век. И когда мы щуримся от южного солнышка, эти морщинки прямо-таки впечатываются в область вокруг глаз.

Повысить упругость кожи век несомненно помогут кремы с коллагеном и простая гимнастика некоторое количество раз в день: глазки вверх-вниз, вправо-влево.

Факт

Как оказалось, и привычка неустанно что-то жевать или же грызть семечки не столько нарушает пищеварение, но и вредно сказывается на коже носогубного треугольника. Эта привычка, кстати, относится к навязчивостям невротического круга и говорит о накопившемся напряжении. И, когда захочется потянуться за очередной горсткой семечек или же орешков, лучше помедитируйте минуты три-четыре. Расслабьтесь, сядьте свободно, положите руки на колени открытыми ладонями вверх, закройте глаза и дышите глубоко и свободно, вдыхая носом, выдыхая ртом.

Не опускайте плечи. Не менее, чем состояние кожи, на юность нашего облика оказывает большое влияние, естественно же, осанка. Опущенные плечи, привычка сутулиться и впалая грудь даже 25-летних превращают в существо «без возраста».

Основа нашей осанки — здоровые, подтянутые мышцы спины. Как поведал нам ортопед-травматолог Сергей ГОРЯЧЕВ, выраженная сутулость называется кифоз и является ответственным заболеванием, от которого страдает не столько позвоночник, но и внутренние органы грудной клетки. Оно требует ответственного обследования и индивидуально подобранного комплекса лечебной физкультуры. А в случае если ваша сутулость легкая, можно справиться самим. Следите за тонусом мышц спины. Из простых и повсюду выполнимых подойдет такое упражнение. Раз пять-шесть в день, сидя за столом или же в машине, делайте так:

На вдохе: наиболее отведите плечи назад, хорошо прогнувшись, напрягая мышцы спины и выпятив грудь вперед.

На выдохе: верните плечи в обычное положение.

Сейчас наиболее сведите плечи перед собой, чуть-чуть наклонившись вперед и выгнув спину колесом.

Повторить упражнение 3 — 4 раза.

Привычка сутулиться является и проекцией психологических задач: упадка сил, чувства, что на вас все ездят, сниженной самомнения. А прямая спина и гордые плечи — знак независимости и благополучия. Напоминайте себе, что по осанке люди оценивают вашу конкурентоспособность. Самый простой метод следить за осанкой: выглядить на себя во все отражающие поверхности — зеркала, витрины, наблюдать за собой как бы со стороны, для того, чтобы, как только плечи поползут вниз, скомандовать: ну-ка соберись и гляди веселее!

Не держитесь за соломинку. Привычка пить напитки через соломинку — очень эротична, но неполезна для кожи. Губы трубочкой — в следствии такой мимики вокруг рта появляются мелкие лучевидные морщинки, какие с трудом поддаются устранению, а вывести их абсолютно просто нереально.

Такой же эффект дает процесс затягивания сигаретой. Много курящие люди обыкновенно выглядят старше своих некурящих ровесников не столько в следствии скверного цвета лица, но и в следствии этих мимических морщинок вокруг рта.

Будьте осторожнее со скрабами. Естественно, наша кожа нуждается в том, для того, чтобы мы могли помочь ей время от времени избавляться от отмерших частичек, какие ее загрязняют. Но перестараться в этом деле также дурно. В случае если использовать средства с абразивными частичками — другими словами скрабы — чаще раза в неделю, можно повредить клетки эпидермиса (верхнего слоя кожи) и ослабить его природные защитные функции. Кожа будет больше уязвима для воспалений, инфекций, загар будет ложиться неравномерно и даже процессы старения в ней пойдут быстрее!

Будьте внимательны с выбором скрабов. Кожа декольте самая капризная — для нее подбирайте средства с самыми мелкими абразивными частичками, не пользуйтесь средства с кристаллами соли.

В случае если кожа чувствительная и предрасположенная к аллергии, не стоит намазываться скрабами и гелями с фруктовыми кислотами. В последствии отшелушивания непременно наносите приподнятое увлажняющее средство. В случае если кожа склонна к сухости и воспалениям, подойдут средства с оливковым маслом, алоэ, а в случае если жирная — обезжиренные формулы, к примеру, с гиалуроновой кислотой.

Кстати будет заметить что.

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