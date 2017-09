Мировые лидеры взяли на себя обязательство бороться с глобальным кризисом в области образования, который тормозит развитие миллионов детей и угрожает прогрессу и стабильности Опубликовано: Сегодня в ходе мероприятия высокого уровня в Нью-Йорке Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амина Мохаммед, главы Франции, Норвегии, Малави и Сенегала и другие мировые лидеры в сфере образования взяли на себя обязательство бороться с глобальным образовательным кризисом, тормозящим обучение миллионов детей и угрожающим прогрессу. Около 264 миллионов детей и подростков не ходят в школу. Только 1 из 12 молодых людей в странах с низким уровнем дохода движется по пути приобретения навыков для учащихся средней школы. Несмотря на определенный прогресс в достижении гендерного равенства в беднейших странах мира, гораздо больше девочек, чем мальчиков, по-прежнему не имеют доступа к качественному образованию. «Инвестирование в образование - это наиболее эффективный способ обеспечить экономическое развитие, повысить навыки и расширить возможности молодых женщин и мужчин, а также достигнуть прогресс по всем 17 Целям устойчивого развития. Финансирование образования - это наиболее выгодное вложение, которое мы можем сделать», - заявил Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш. «Финансирование будущего: Образование-2030», направленное на обеспечение политической решимости и поддержки инвестиций в качественное дошкольное, начальное и среднее образование, было организовано совместно с Норвегией, Францией, Малави и Сенегалом в партнерстве с Комиссией по образованию, Глобальным партнерством в области образования, Фондом Малала, кампанией ONE, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. «Я решил сделать образование главным приоритетом для развития Франции и внешней политики. Образование заслуживает наших коллективных устремлений. Совместно с Сенегалом, ООН, ГПО и всеми нашими партнерами, в следующем году мы увеличим международные обязательства на конференции в Дакаре по финансированию ГПО», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Образование, особенно образование девочек, является единственным, наиболее эффективным вкладом в устойчивое развитие. Вот почему Норвегия за последние четыре года удвоила свою финансовую поддержку образованию», - заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Будучи переизбранной на прошлой неделе на новый срок, она продолжит свою деятельность в интересах образования. Г-жа Сульберг также подчеркнула важность национальной заинтересованности: «Самая важная работа проделывается на уровне каждой отдельной страны». Премьер-министр Сульберг также отметила, что успешное функционирование Глобального партнерства в области образования и дальнейшая работа по созданию Международного механизма финансирования образования будут иметь важное значение для заполнения дефицита во внешнем финансировании образования. «Предоставление образования всем, а не только некоторым детям, является борьбой за гражданские права нашего времени. Перед лицом крупнейшего кризиса беженцев после окончания Второй мировой войны, в условиях, когда на образование выделяется менее 2% от общего объема гуманитарной помощи, жизненно важно мобилизовать средства для обеспечения образования всем детям, особенно тем, кто оказался в стороне и оставлен позади - детям-беженцам», - заявил Специальный посланник ООН по глобальному образованию, бывший премьер-министр Великобритании и председатель Комиссии по образованию Гордон Браун. «Финансируя программу «Образование не может ждать» в целях преодоления этих чрезвычайных ситуаций, содействуя Глобальному партнерству в области образования в целях создания сильных образовательных систем и успешно мобилизуя дополнительные средства, чтобы к 2020 году фонд ГПО имел на счету 2 млрд. долл. США, создавая Международный механизм финансирования образования для долгосрочного финансирования, чтобы страны могли избежать ловушки среднего дохода, мы сможем закрыть дефицит в финансировании. Финансируя нашу цель в области образования, мы сможем достичь гораздо больше, чем просто посадить ребенка за парту. Это откроет новые возможности и подарит надежду», - продолжил Гордон Браун. «Инвестирование в образование имеет высокую отдачу, а польза выходят далеко за пределы индивидуума. Повышение успеваемости, особенно девочек и женщин, сокращение масштабов нищеты и стимулирование экономического процветания, укрепление здоровья и поощрение мира и безопасности. Мы обязаны перед детьми мира инвестировать в образование прямо сейчас. Предстоящая конференция по финансированию ГПО станет возможностью как для доноров, так и для развивающихся стран усилить свои обязательства», - заявила Джулия Гиллард, председатель Глобального партнерства в области образования и бывший премьер-министр Австралии. «Сегодня 130 миллионов девочек не ходят в школу, пытаясь вырваться из тисков бедности, войны и ранних браков. Цели устойчивого развития были нашим обещанием бороться вместе с этими девочками. До сих пор мы терпели неудачу. У нас большие цели, но мы не сможем достичь ни одной из них, если мы не будем обучать девочек. Если мы хотим развивать экономику, улучшить качество воздуха, которым мы дышим, содействовать миру и продвигать системы здравоохранения, мы должны инвестировать в девочек», - заявила Малала Юсафзай, соучредитель Фонда Малала и Посланник мира ООН. «Если мы прямо сейчас не будем принимать меры в интересах образования, мы рискуем поставить прогресс и стабильность под угрозу и дальше удерживать детей в ловушке нищеты и лишений. Мы не можем пойти на риск и отказаться от нашей миссии обеспечить каждому ребёнку возможность учиться в школе. Слишком многое поставлено на карту. Мы обязаны перед самими собой, мы обязаны перед следующим поколением», - заявила Посол доброй воли ЮНИСЕФ Музон Альмелхан. «Каждая успешная история развития начинается с образования. Вот почему заинтересованность стран лежит в основе Повестки дня на период до 2030 года и является самым сильным стимулом для ускорения прогресса. От адекватного финансирования до эффективного обучения в любом возрасте, на странах лежит ответственность сделать образование справедливым, всеобщим и преобразующим», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. «Сегодняшний день должен стать поворотным моментом, когда мир оставит проблемы позади и найдёт решение чрезвычайной ситуации общемирового масштаба в области образования. Более 130 миллионов девочек не учатся в школе - это более 130 миллионов потенциальных инженеров, предпринимателей и политиков, лидерства которых мир лишается. Это означает потерю ресурсов эпических масштабов и глобальный кризис, который увековечивает нищету. Последние данные, начиная с 2015 года, демонстрируют, что число девочек, не охваченных школой, фактически выросло впервые за последние десять лет», - заявила президент и главный исполнительный директор кампании ONE Гейл Смит. «Сенегал и Франция сегодня поставили цель, теперь мир должен её превзойти. Для доноров это начинается с полного финансирования Глобального партнерства в области образования и программы «Образование не может ждать». Для других стран это означает взять на себя обязательство работать над тем, чтобы предоставить 20 процентов от национальных бюджетов на нужды образования. В обоих случаях это означает установление радикально новых партнёрских отношений с гражданским обществом и частным сектором в целях получения значительно лучших результатов от потраченных средств. Речь идет не только о том, чтобы привлечь больше девочек в школу. Речь идёт о женщинах, которыми они вырастут: образованными, уверенными в себе и трудоустроенными. Восемь миллионов членов ONE во всем мире будут мобилизовывать правительства, чтобы это произошло - более 130 миллионов девушек заслуживают с нашей стороны самого пристального внимания», - продолжила Смит. На встрече высокого уровня, состоявшейся в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, были приняты следующие обязательства: Европейский союз увеличит поддержку образования в кризисных ситуациях, выделив 8 процентов из своего гуманитарного бюджета на образование в чрезвычайных ситуациях в 2018 году, что гораздо выше среднего мирового показателя в 3,6 процента;

Европейский союз обязуется внести дополнительные 13,2 млн долл. США в Фонд «Образование не может ждать»;

Дания обязуется внести дополнительные 16,1 млн долл. США в фонд «Образование не может ждать»;

В следующем году Фонд Малала обязуется увеличить инвестиции в подготовку местных учителей и активистов на 3 млн долл. США;

Глобальное партнерство в области образования ускорит темпы прогресса в области планирования и финансирования и школьных систем, способных обеспечить гендерное равенство в начальной и средней школе;

Организация Dubai Cares обещает внести 500 тыс. долларов США в Фонд «Образование не может ждать»;

К 2020 году компания Hewlett Packard, охватит, работая совместно с компанией Intel, один миллион учащихся использованием облачных технологий в 1700 школах; и через программу «Образование не может ждать» изучит методы использования технологий в пострадавших от кризиса странах.

