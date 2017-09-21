Утренники в детском саду: важная часть воспитания

Все люди любят праздники, но особенно их обожают дети. Для малышей, посещающих детские сады, регулярно проводят утренники, посвященные различным праздничным датам. Если для взрослых праздник - это приятная возможность отдохнуть, то для ребятни утренники далеко не отдых, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Утренники в детском саду - это важная часть педагогического процесса, одна из стадий воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. К праздникам ребята усиленно готовятся, разучивают стихи, песни, танцы, ставят небольшие спектакли, это вырабатывает у них чувство значимости и важности праздника, и посвященного ему утренника.

Воспитатели всегда объясняют малышам, что отмечают в этот день, чему посвящен праздник, это позволяет воспитывать в детях трепетное отношение к различным сферам нашей жизни. Например, торжество, посвященное 8 Марта, прививает детям особое уважение к женщинам и матерям.



Немаловажную роль играют утренники и в патриотическом воспитании детей. Празднование дня Защитника Отечества, дня Независимости, прививает детям любовь к Родине, к той земле, на которой они растут.

Утренники в детском саду позволяют ребенку открыть в себе новые способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. Подготовка к празднику несет и большую психологическую нагрузку, детский коллектив легко сплотить, задав им единую цель, которую они вместе будут достигать.

Как проводят утренники?

Основой любого празднования является сценарий, в детском саду его подбирают или самостоятельно пишут педагоги. Торжественная часть утренника, как правило, не очень длинная и состоит из коротких номеров. Ведь дети очень быстро устают и теряют интерес происходящему, поэтому затягивать с такими мероприятиями не стоит. Праздник должен быть веселым и радостным, а не скучным и затяжным.

В качестве зрителей на утренники всегда приглашают родителей, что бы они могли посмотреть на достижения и успехи своего чада, и порадоваться с ним вместе. Нередко, дети готовят им подарки своим руками, например, мамам на 8 Марта или папам на День Защитника Отечества.

После проведения утренника детишкам, как правило, устраивают сладкий стол, где они могут расслабиться и вдоволь наесться сладостей. Это своеобразное закрепление того, что праздник - это особый день, это дополнительно фиксирует в памяти малыша важность торжественной даты.

Утренники, как и любое другое событие, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Во-первых, на малышей ложится большая нагрузка, и моральная, и физическая. Подготовка занимает много времени и сил, зачастую дети участвуют в абсолютно новой, неизвестной ранее, роли. Дети нуждаются в поддержке и со стороны педагогического коллектива и со стороны родителей.

Чтобы у малышей не угас интерес к празднику, не стоит проводить несколько полномасштабных репетиций, лучше всего отшлифовать программу утренника по номерам, и только в преддверии самого праздника провести генеральную репетицию. Так у детей не будет возникать ощущение того, что уже все было и это пройденный этап, а будет ощущение веселья и радости.



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