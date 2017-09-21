Форма игрушек помогает учить слова Опубликовано: Форма детских игрушек влияет на то, с какой скоростью малыши учат новые слова, как выяснили исследователи. Мамам нужно взять это на заметку, когда они будут делать покупки в детском магазине.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок быстрее учил новые слова, ему нужно давать детские игрушки разных форм. Это и шарики, и кубики, и ведерки, и лопатки и тому подобные предметы, не похожие по форме друг на друга. В этом случае скорость изучения новых слов увеличится по сравнению с обычной в два раза, как установили ученые из Университета Айовы.



Они наблюдали за 16 детьми в возрасте полутора лет, которые на момент начала исследования знали всего 17 названий разных предметов. Некоторые дети узнали эти слова, играя с практически идентичными по форме детскими игрушками, а другие с игрушками, существенно различающимися по форме. Через месяц после наблюдений дети, игравшие с игрушками разных форм, усваивали новые слова со средней скоростью 10 штук в неделю.



Что же касается малышей, возившихся с одинаковыми по форме детскими игрушками, то они могли запоминать всего-лишь по четыре слова в неделю. Кстати говоря, как считают педиатры, именно эта скорость изучения новых слов и является типичной для малышей подобного возраста. Конечно, если только они не получают специальной подготовки со стороны взрослых.

Дальнейшие исследования необходимы для того, чтобы определить причину такого влияния детских игрушек разной формы на скорость, с которой дети усваивают новые слова. Об этом исследователи сообщили в своем материале, опубликованном в журнале Psychological Science health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

