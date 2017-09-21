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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Генетика и генеалогия: две стороны одной медали
    Опубликовано: 2017-09-21 18:24:49
    Исследование, изданное на этой неделе в журнале Molecular Biology and Evolution, может помочь специалистам по генеалогии создавать более точные истории родов, даже при отсутствии необходимых записей.

    Часто связь между фамилией и генетической информацией весьма сильна. Д-р Тури Кинг и проф. Марк Джоблинг из Лестерского университета исследовали Y-хромосомы свыше 1600 неродственных мужчин с сорока фамилиями (включая нюансы написания). Сыновья наследуют и Y-хромосому, и фамилию отца, в отличие от дочерей, гены которых не содержат эту, свойственную только мужчинам, хромосому; кроме того, дочери обычно изменяют фамилию при вступлении в брак.

    Наследственные фамилии были введены в Британии норманнами во время завоевания. Практика использования наследственных фамилий постепенно распространилась от норманских благородных семейств на всем классы общества, так что уже в XIV веке представители многих классов имели фамилии, а к XVI в. было редкостью ее не иметь.

    Д-р Кинг и проф. Джоблинг нашли, что относительно мужчин с редкими фамилиями — такими как Grewcock, Wadsworth, Ketley и Ravenscroft — наблюдалась тенденция подобности Y-хромосомы, что предполагает общего предка в течение прошлых 700 лет. В то же время мужчины с типичными фамилиями, такими как Smith, менее вероятно, чем выбранные наугад из общей популяции, имели такого общего предка.

    К наиболее популярным из сравнительно редких фамилий относится Аттенборо (Attenborough). При случайной выборке сходных фамилий, включая вариации, такие как Attenborrow, было обнаружено, что почти 9/10 этих мужчин имеют сходный тип Y-хромосомы. Что же касается отпрысков знатных фамилий, рожденных вне закона, то установить общего предка может только генетический анализ, поскольку Y-хромосома, как уже отмечалось, переходит только от отца к сыну.

    sportzal.com

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