Спешка во время еды грозит лишними килограммами

Поспешное проглатывание пищи почти в два раза повышает риск набрать лишний вес, утверждают японские ученые.

Исследователи из университета в Осаке изучили процесс приема пищи около трех тысяч человек. Их выводы опубликованы в Британском медицинском журнале (British Medical Journal).

Как указывает британский диетолог из университета Ноттингема Иян Макдональд, причины этого кроются в сбое сигнальной системы, которая должна предупредить организм о том, когда нужно перестать есть, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По словам профессора Макдональда, нарочитое растягивание приема пищи может привести к снижению веса.

Японские ученые изучали связь между скоростью потребления пищи, чувством насыщения и излишним весом.

Чуть меньше половины из трех тысяч участников исследования рассказали, что едят обычно очень быстро.

Вероятность набрать лишний вес для мужчин, привыкших быстро поглощать пищу, составляет 84% по сравнению с людьми, которые едят «с чувством, толком, расстановкой». Для женщин этот риск — в два раза больше.

А те, кто ест быстро и не останавливается до тех пор, пока не почувствует, что насытился, рискуют поправиться в три раза больше.

Диетолог Иан Макдональд приводит несколько обоснований, почему спешка во время еды приводит к накапливанию лишних килограммов.

По его словам, привычка есть быстро «сбивает» нормальную работу сигнальной системы, которая должна передавать мозгу сигнал прекратить есть, когда желудок наполнился.

«Если вы едите быстро, желудок наполняется быстрее, чем пищеварительная система способна выработать нужный сигнал. Следовательно, желудок чаще всего перегружается», — говорит он.

Профессор указывает, что привычка есть быстро может выработаться еще в детстве. Однако, по его словам, от нее можно избавиться, хоть это и непросто.

«Наверное, бабушки, которые учат детей тщательно пережевывать каждый кусок, совершая по 20 жевательных движений, правы. Если есть немного медленнее, съешь меньше», — добавил Иян Макдональд.

Как утверждают австралийские ученые Элизабет Денни-Уилсон и Карен Кемпбелл, механизм, из-за которого современные люди набирают вес, еще до недавнего времени был положительным эволюционным фактором. Он давал преимущество людям, успевавшим схватить больше еды в условиях, когда ее не хватало.

По их словам, детей нужно приучать есть медленно и разрешать оставлять еду в тарелке, если они чувствуют, что больше не могут.

Директор лаборатории пищеварения при ливерпульском университете Джейсон Халфорд отмечает, что исследователи причин ожирения все больше обращают внимание на поведение людей при приеме пищи.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Journal of Psychopharmacology, он выяснил, что препарат против ожирения — сибутрамин — замедляет темп потребления пищи пациентами.

«Японские ученые показали, что различия в поведении людей при приеме пищи связаны с перееданием и ожирением. В ходе другого исследования было обнаружено, что быстро едят и дети в раннем возрасте. Это наводит на мысль о том, что такое предрасположение может быть генетическим или же приобретенным в детстве», — сказал Джейсон Халфорд.

Он, однако, отмечает, что ученые пока не обнаружили доказательство того, что попытки приучить детей есть медленно снижают для них риск ожирения в будущем.

sportzal.com