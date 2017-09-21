Как легче переносить диеты

Все, кто уже достиг успеха в похудении, имеют множество наблюдений, которыми делятся с теми, кто решил ступить на этот путь — приобретения или возвращения хорошей фигуры. Эти советы от самых разных людей. Среди них звезды кино и шоу-бизнеса, обычные читательницы женских журналов, медики.

— Никогда не теряйте контроль над собой, не делайте проблемы или трагедии из своих лишних килограммов. Знайте: похудеть можно, и просто делайте это. Если что-то не получается сразу, пробуйте еще, анализируйте ошибки, но не ставьте на себе крест, отгородившись фразами типа «У меня в семье все полные» или «У меня нет силы воли». Успех программы не зависит определяющим образом от этих факторов. Он в основном зависит от вашего интеллекта и конструктивного подхода.

— Ставьте перед собой реальные цели, которые можете сформулировать на основе сведений, почерпнутых из книги, будьте честны перед собой и не обещайте себе того, что выше ваших сил.

— Можете на кухне повесить на холодильник записку-напоминание о том, что собираетесь худеть в стиле и выражениях, которые заставят вас не открывать холодильник лишний раз. Можете поместить туда свою самую неприглядную фотографию, а ее копию — в ванную комнату, чтобы каждый раз гордиться своими достижениями. К сожалению, это не всегда возможно, потому что иногда это вызывает неадекватную реакцию у остальных членов семьи. Тогда носите такое фото в кармане халата.

— Не приобретайте продукты впрок, чтобы вам не приходилось их съедать (чтобы они не пропали).

— Отправляясь в продуктовый магазин, поешьте, и имейте при себе список продуктов, которые вам необходимы. Можете даже взять с собой ограниченное количество денег.

— Перед сном делайте пробежки в свободном, медленном темпе таким образом, чтобы при каждом шаге ваше тело «сотрясалось», заменяя таким образом массаж.

— Обливания холодной водой или применение контрастного душа способствуют снижению веса, так как энергия при этом будет уходить на согревание организма.

— Если вы захотели перекусить — просто полежите, расслабившись, или примите ванну, так как, возможно, ваше желание поесть — это не столько желание вашего организма, сколько ваша привычка.

— Ешьте неторопливо, тщательно пережевывая пищу и наслаждаясь ее ароматом. Никогда не ешьте перед телевизором, компьютером или читая книгу.

— Активно используйте ароматерапию для подавления аппетита.

— Используйте маленькие тарелки для сервировки.

— Вместо растительного масла, которым мы привыкли заправлять салаты, сделайте салатную заправку и пользуйтесь ею. Так вы снизите калорийность салатов и вторых блюд.

— Сливочное масло, если вы не можете без него обойтись, размешивайте с наполнителями, чтобы получились смеси для бутербродов, которые по калорийности гораздо ниже, чем масло. Можно добавлять яйца, укроп, петрушку, рыбные консервы, грибы, морковь — это не только полезно и экономно, но и очень вкусно! Такой бутерброд замечательно заменит завтрак.

— Пейте воду со льдом, еще лучше подкисленную. Согревание льда — это сожженные калории, а кислый вкус ускоряет обмен веществ и притупляет аппетит. Недаром в прошлом «барышни уксусную воду пили, чтобы казаться интереснее». Кстати, уксус лучше всего яблочный.

— Если не можете без сладкого, употребляйте мед вместо сахара. В качестве сладости также подойдет мармелад.

— Если появился неприятный привкус во рту, почистите зубы или пожуйте петрушку не торопитесь есть.

— Если вам трудно без хлеба, сушите сухарики. И пусть они будут небольшими.

— Кофе снижает аппетит и ускоряет метаболизм, так же, как и зеленый чай.

— Часто трудно заснуть на голодный желудок. Поможет травяной чай с медом.

— Можно на ночь пить молоко с медом, йогурт или кефир.

— Хорошая музыка может заменить ужин или полдник.

— В течение дня жуйте жвачку, когда хочется есть она притупляет аппетит.

— Острая еда ускоряет обмен, но имейте в виду, что она возбуждает аппетит.

— Солнечные лучи или солярий также ускоряют метаболизм — пользуйтесь этим!

— Если вам по средствам, купите себе домашний тренажер или хотя бы массажер,

установите его, и вам будет жаль, если он будет простаивать.

— Найдите себе занятие помимо работы, которым бы вы увлеклись.

— Влюбитесь — это средство можно считать одним из лучших.

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