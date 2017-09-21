На море с ребенком: полезные советы

Выбираясь на море, ребенок при перемене места, климатических условий и характера питания подвергается значительному стрессовому воздействию.

Потому, мечтая о ярком солнце и сладостном безделье на пляже, необходимо помнить и о возможных осложнениях в период отпуска. Инфекционные заболевания на отдыхе чаще всего связаны с двумя основными причинами: потреблением загрязненной пищи и изменением погодных условий (простуда).

Банальное требование мыть овощи и фрукты остается главным условием безопасности ребенка наряду с выбором питьевой воды.В понятие «отравления» входят кроме инфекционного заболевания, еще и ферментативный срыв. Пищеварительная система детей раннего возраста еще недостаточно зрелая, и расширение диеты не всегда соответствует возможностям ребенка

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