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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине утвержден график проведения ВНО-2018
    Опубликовано: 2017-09-21 15:00:23

    Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля по 19 марта.

    В Украине утвержден Календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2018 году. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины от 19 сентября 2017 года № 1287.

    В соответствии с приказом, регистрация ля участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля по 19 марта 2018 года. Изменять регистрационные данные участники ВНО смогут до 2 апреля 2018 года, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

    До 30 апреля зарегистрированные участники получат на своих информационных страницах приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

    Основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 22 мая по 23 июня. Тестирование по математике состоится 22 мая, украинскому языку и литературе - 24 мая, испанскому, немецкому, французскому языкам - 29 мая, английскому языку - 1 июня, биологии - 4 июня, истории Украины - 6 июня, географии - 8 июня, физике - 11 июня, химии - 13 июня.

    График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет обнародован до 30 апреля 2018 года. Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, не имевших возможности зарегистрироваться в основной период (участники антитеррористической операции, лица с оккупированного Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса), продлится с 3 по 21 мая 2018.

    Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 21 июня 2018 года.

    Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, математике, биологии будут объявлены до 15 июня, по истории Украины, географии, физики, химии - до 21 июня.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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