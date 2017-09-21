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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НАТО выступило против договора ООН о запрете ядерного оружия
    Опубликовано: 2017-09-21 14:00:04

    В Альянсе заявили, что новый договор о запрете ядерного оружия "игнорирует реалии все более сложных международный условий безопасности.

    Страны НАТО выступили против заключения нового договора ООН о запрещении ядерного оружия. Соответствующее заявление Североатлантического совета опубликовала пресс-служба Альянса.

    "Мы призываем наших партнеров и все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке этого договора, серьезно задуматься о его последствиях для международного мира и безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

    Совет Альянса также высказывает мнение, что новый договор о запрете ядерного оружия "игнорирует реалии все более сложных международный условий безопасности".

    "В то время, когда мир должен оставаться единым перед лицом растущих угроз, в частности серьезной угрозы, создаваемой ядерной программой Северной Кореи, договор не учитывает эти насущные проблемы безопасности", - говорится в опубликованном документе.

    Договор о запрете ядерного оружия открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке, сообщает Deutsche Welle. Он был принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН и вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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