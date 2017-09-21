Преждевременная отслойка плаценты Опубликовано: Преждевременная отслойка плаценты — отслойка плаценты во время беременности или в родах до рождения плода. Различают преждевременную отслойку нормально расположенной и предлежащей плаценты.







Основными причинами преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты раньше считали механические факторы: травму живота, многоводие, многоплодие, короткую пуповину, запоздалый разрыв плодного пузыря. В современном акушерстве основное значение в этиологии данной патологии придают так называемой васкулопатии — сосудистым изменениям в системе маточно-плацентарного кровообращения. Они возникают при общих заболеваниях беременной (например, пиелонефрит, гипертоническая болезнь) и осложнениях беременности (например, поздние токсикозы беременных). При васкулопатии отмечаются повышенная проницаемость и ломкость капилляров, множественные инфаркты и тромбозы в плаценте. Ведущими патогенетическими факторами являются диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, нарушение микроциркуляции, хроническая фетоплацентарная недостаточность.







Нарушение связи плаценты со стенкой матки происходит в спонгиозном слое децидуальной (отпадающей) оболочки и ведет к образованию ретроплацентарной гематомы и дальнейшему отделению плаценты от стенки матки. При отслойке плаценты в центральной ее части гематома может достигать значительных размеров при отсутствии признаков наружного кровотечения. Гематома оказывает давление на стенку матки, растягивая ее; в области материнской части плаценты возникает вдавление. В тяжелых случаях наблюдаются имбибиция кровью и кровоизлияния во всех слоях стенки матки до брюшины, в придатках матки и околоматочной клетчатке (маточно-плацентарная апоплексия, или матка Кувелера;). При отслойке ближе к краю плаценты кровь из ретроплацентарной гематомы отслаивает плодные оболочки и вытекает из половых путей, т.е. возникает наружное кровотечение.







Клинически различают легкую, среднетяжелую и тяжелую формы преждевременной отслойка плаценты. При легкой форме отсутствуют какие-либо отчетливые; симптомы, и отслойка плаценты может быть выявлена только при ультразвуковом исследовании или после родов при обнаружении на материнской поверхности плаценты небольшого вдавления, заполненного темными сгустками крови.







При среднетяжелой форме патологии появляются боли в животе и незначительные кровянистые выделения со сгустками из половых путей. Наружное кровотечение может отсутствовать, что зависит от места отслоения плаценты и размеров ретроплацентарной гематомы. При пальпации выявляют несколько напряженную матку, иногда отмечается умеренная локальная болезненность. Аускультативно определяются нарушения сердечной деятельности плода, свидетельствующие о его гипоксии; выраженность этих нарушений зависит от размеров отслойки плаценты. При тяжелой форме преждевременной отслойки плаценты клиническая картина наиболее яркая. Она характеризуется внезапным возникновением сильных распирающих болей в животе, головокружения, резкой слабости иногда наступает обморочное состояние, отмечаются бледность кожи, тахикардия, слабое наполнение пульса, снижение АД. Из влагалища появляются темные кровянистые выделения в умеренном количестве. Матка резко напряжена, асимметрична: с одной ее стороны определяется болезненное при пальпации выпячивание. Пальпация частей плода затруднена, сердцебиение плода не выслушивается. Диагноз среднетяжелой и тяжелой формы устанавливают на основании данных анамнеза (наличие позднего токсикоза беременных, гипертонической болезни, пиелонефрита), иных проявлений (болевой синдром в сочетании с умеренными темными кровянистыми выделениями из половых путей) и результатов объективного исследования (повышенный тонус матки, ее асимметрия, признаки гипоксии плода). Существенную помощь в диагностике оказывает ультразвуковое исследование матки, при котором можно определить локализацию плаценты, выявить и измерить участок ее отслойки.



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