Рак яичников: симптомы

Каковы симптомы заболевания?



Рак яичников считается заболеванием женщин в возрасте от 20 лет, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Быстрее всего злокачественные опухоли яичников дают о себе знать постоянной, тупой болью, вздутием живота и нарушением менструального цикла.

Также характерны: снижение аппетита и похудение без видимых причин, расстройства мочевыделительной системы, нарастающая общая слабость, повышение до субфебрильных величин температуры тела по вечерам

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