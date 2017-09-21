Посольство США посоветовало россиянам делать визы в Киеве

Россияне, которые не могут подать документы на американскую визу в России, могут сделать это в Киеве.

Посольство США в Украине посоветовало россиянам подавать документы на американскую визу в Киеве.

"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве. Заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Посольстве США в Киеве, но должны физически находиться в Украине во время подачи заявления на визу и получения визы", — сообщается на сайте посольства.

Все заявители должны указать местный адрес в Украине — адрес отеля, родственников, офиса — во время записи на собеседование. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины.

Выдача виз россиянам в Киеве — ответный шаг американцев на вынужденное сокращение персонала в России.

Как сообщалось ранее, 30 июля Кремль решил "восстановить дипломатический паритет" — мол, количество сотрудников американской дипмиссии в РФ должно быть таким же, как и количество сотрудников российской дипмиссии в США. То есть, составлять 455 человек. Поэтому американское посольство в России должно сократить количество своих сотрудников на 755 человек. Кроме этого, у американцев забрали дачу в Сосновом бору и склад на Дорожной улице.

Начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США проводятся только в посольстве США в Москве.

В ответ США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта на своей территории.

Инф. delo.ua