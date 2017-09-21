Причина игромании

Откуда в человеке, который никогда не был азартным игроком, просыпается тяга к игромании? Чтобы выяснить нейрофизиологические основы этого явления, психологи из Кембриджа создали специальную компьютерную программу и усадили за нее 15 добровольцев.

В игре (упрощенной имитации игрового автомата) крутились два барабана с шестью изображениями. За каждое совпадение двух картинок участники (молодые мужчины в возрасте около 26 лет) получали 50 пенсов реальными деньгами.

В первой части эксперимента добровольцы могли выбирать, когда остановить второй барабан. В это время ученые следили за деятельностью их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI).

Позже эксперимент повторили, однако на этот раз, когда остановить колесо, выбирала машина, то есть выигрыш не зависел от воли человека.

Во второй части эксперимента добровольцам дали те же задания, но не стали сканировать их мозг, а лишь попросили рассказать, хотят ли они играть дальше в той или иной ситуации.

В ходе масштабного сравнения всех полученных данных выяснилось, что когда одинаковые картинки почти вставали в линию (то есть второе изображение останавливалось на строку ниже или выше такого же первого), у человека активизировались почти те же центры вознаграждения в мозге, что и в случае его настоящего выигрыша. И это несмотря на то что человек все равно ничего не получал.

Во время так называемых «почти попаданий в цель» больше крови приливало к островку Рейля и стриатуму. Когда же имел место настоящий выигрыш, то также активизировались другие части мозга. Этот эффект был особенно заметен у людей, которые плохо разбирались в азартных играх.

Кроме того, ученые обнаружили, что тяга к продолжению игры была сильнее (как и активность все тех же участков мозга), когда человек полагал, что именно он, а не компьютер, контролирует ситуацию. Призрачное чувство делало людей еще более азартными.

Производители и владельцы игровых автоматов используют все эти уловки, чтобы задержать клиентов у аппаратов и дать им возможность оставить дополнительное количество денег. Считается, что для этого достаточно установить около 30%«почти попаданий в цель».

sportzal.com