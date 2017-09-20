5 способов выглядеть свежо и молодо Опубликовано: От морщин на лице до неприглядных коричневых пигментных пятен на руках — появление первых признаков старения практически постоянно как оказалось шоком, даже в случае если внутренне вы были к этому готовы. Мы подготовили для читательниц некоторое количество советов, как выиграть битву с возрастом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net 1. Продлите ночной сон Не зря сон до полуночи называют «сном красоты» Хроническое недосыпание — вот виновник темных кругов под глазами и тусклого цвета кожи. Помимо такого, недосыпание может способствовать прибавлению веса, ослаблению иммунной системы, вызывать раздражимость и частые перемены настроения. Как продлить ночной сон на час? Да очень просто — ложитесь раньше. Привыкните к новому режиму сна: на протяжении 4 вечеров ложитесь спать на пятнадцать минут раньше, чем обыкновенно, а утром 20 минут проводите при ярком освещении — это несомненно поможет урегулировать гормональный уровень (яркое освещение можно сыскать на улице или же пользоваться особой лампой) Придерживайтесь нового режима сна.

Устраните источники света: даже достаточно тусклое освещение может подавить выработку мелатонина (гормона сна), в следствии этого уснуть будет непросто. За час до такого, как ложиться спать, выключите свет, телевизор и компьютер. В спальне обязана царить кромешная мгла, тогда уже сон не заставит себя долго ожидать.

Снимите напряжение: теплая ванна — великолепное средство релаксации перед сном. Кроме релаксации, ванна оказывает еще одно полезное эффект: перепады температуры тела замедляют сердечный ритм, в результате чего возникает чувство сонливости. 2. Не забываем про руки По результатам одного из последних исследований, руки женщины выглядят моложе, в случае если она носит кольца и делает маникюр. Помимо такого, многие женщины не знают, что первые симптомы старения появляются именно на руках, но не на лице. Мы часто брезгуем солнцезащитными средствами, тем более солнцезащитным кремом для рук. Постарайтесь перед выходом на улицу практически постоянно пользоваться кремом с SPF-фактором не менее 15.

Подбирайте светлый оттенок лака для ногтей, благодаря коему руки будут казаться моложе, но ни в коем случае не коричневый, темно-синий или же бордовый. Лак ярко-красного оттенка подходит для маникюра коротких округлых ногтей, но подбирать надо красный теплой, но не холодной палитры («холодный» красный подчеркивает вены на руках) Бледно-розовый — надежный оттенок в каждый ситуации. 3. Защищайте шею Шея — самая уязвимая часть тела женщины, бесправная перед старением. Можно ли замедлить старение кожи шеи или же хотя бы скрыть его? В этом вам несомненно помогут верно выбранные кремы. Главное — предотвращение старения с помощью широкого спектра солнцезащитных кремов с SPF-фактором 30. Используйте таким кремом каждый день.

Для ухода за кожей шеи необязательно приобретать особые кремы, для этой цели абсолютно подойдут кремы для лица с нужными ингредиентами.

Повседневное использование крема с антиоксидантами несомненно поможет защитить кожу от вредного действия находящейся вокруг среды, которое способствует преждевременному появлению морщин. Дерматологи рекомендуют пользоваться кремами, в состав коих входят идебенон, плод кофейного дерева, зеленый чай, гранат и хитросплетение витаминов С и Е. 4. Практически постоянно используйте тональной основой Некоторые женщины с возрастом прекращают пользоваться тональными средствами, поскольку страшиться выглядеть неестественно. Помимо такого, многие считают, что тональный крем только подчеркивает морщины. Впрочем при правильном использовании тональное средство приятно освежает цвет лица, выравнивает его, в следствии этого кожа может показаться на первый взгляд больше молодой. Подбирайте жидкое тональное средство — оно лучше увлажняет кожу и не создает эффекта маски, как это часто случается при использовании средств кремовой консистенции. Выбирать оттенки средства следует при естественном освещении, нанося их на подбородок.

Перед нанесением тонального средства используйте увлажняющим кремом (на увлажненную кожу косметика лучше ложится).

Используйте косметическим спонжем. В случае если желаете, для того, чтобы тон прилег ровно сплошным слоем, используйте сухим спонжем; в случае если же вы желаете добиться эффекта сияющей кожи, пользуйтесь влажным спонжем. 5. Верните волосам юношеский объем С возрастом волосы, как и кожа, теряют естественный сияние и становятся тоньше. Вот некоторое количество рекомендаций, которые несомненно помогут возвратить волосам юношеский объем: Вымойте волосы шампунем, придающим объем, после чего нанесите на самые кончики нежирный кондиционер (если нанести кондиционер у корней, волосы будут безжизненными).

Вотрите немного мусса для волос у корней и высушите волосы феном.

Перед сушкой разделите волосы на части, накрутите на крупные бигуди, чуть-чуть оттягивая пряди по направлению к лицу.

Высушив волосы, снимите бигуди и встряхните волосы, наклонив и резко подняв голову. В последствии этого разделите пряди пальцами, начиная у корней. sportzal.com Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

