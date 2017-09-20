Украинские врачи научились эффективно бороться с генными болезнями. Однако стоит это недешево, а государство финансовую поддержку предоставить не в состоянии, пишет в своем исследовании
Развитие репродуктивной медицины в мире уже достигло такого уровня, что медики научились избегать неизлечимых генных болезней.
Последней яркой победой генетиков стало рождение в январе этого года в Великобритании девочки без наследственной аномалии,
Девочка появилась на свет путем искусственного оплодотворения в клинике Университетского колледжа Лондона, где создали 11 эмбрионов. На третий день их развития был проведен генетический анализ на наличие мутированного гена. В организм матери пересадили два эмбриона с нормальным геном, один из которых прижился.
Эта технология — предимплантацийна генетическая диагностика (ПГД) — уже применяется почти два десятка лет по всему миру, в частности и в Украине. Медики научились обнаруживать уже несколько сотен генных болезней. Как пишет Новинар, одним из пионеров в этой отрасли стал харьковский ученый, эмигрировавший в США.
Во время ПГД чаще всего проводят анализ количества хромосом у эмбриона, чтобы избежать появления детей с синдромами Дауна, Едвардса, Патау. Такие исследования, по словам Валерия Зукина, директора киевской клиники репродуктивной медицины Надія, проходят в случае тяжелого мужского бесплодия, при неудачных попытках искусственного оплодотворения, при невынашивании беременности и люди старшего репродуктивного возраста (в частности, женщины после 35 лет).
Второе направление этой технологии — помощь в рождении здорового ребенка носителям патологических генов. Врачи уже научились тестировать в первые дни жизни эмбриона муковисцидоз, гемофилию, мускульную дистрофию, наследственные формы онкозаболеваний глаз, кишечника, желудка, половых органов, отмечает
Во время ПГД определяется и пол будущего ребенка, в первую очередь для предотвращения болезней, сцепленных с полом. Однако достаточно часто пациенты хотят иметь ребенка определенного пола и без соответствующих медицинских показаний.
«Пол эмбриона — это самая частая просьба по сравнению со всеми остальными. Это правда,— отмечает Владимир Бутенко, главный врач киевской клиники генетики репродукции Виктория.— И люди просят, аргументируют, ничего не поделаешь. Чаще всего просят мальчиков».
Эффективность ПГД достаточно высока — 96–97%. Но основной ее недостаток — очень высокая стоимость исследований.
В Украине подобная диагностика проводится лишь в
В других странах действуют
В Украине соответствующая технология еще не прописана и на законодательном уровне. Сейчас в сфере репродуктивной медицины действует приказ МОЗ от 4 февраля 1997 года, где наличие наследственных заболеваний является противопоказанием к применению оплодотворения «в пробирке».
Проект нового приказа МОЗ, принятого с учетом последних достижений репродуктивной медицины, находится на утверждении в Минюсте.